أحمد بن سعيد: دبي تحافظ على مكانتها الرائدة في مجال الابتكار والنمو في قطاع الطيران

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي أن دبي تحافظ على مكانتها الرائدة في مجال الابتكار والنمو في قطاع الطيران على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال حضور سموه إطلاق مطارات دبي لجائزة "OneDXB" التي تستهدف الأفراد الذين يقدمون تجارب استثنائية لضيوف المطار.

وقال سموه " يسعدنا اليوم تكريم ومكافأة الأفراد الذين يساهمون في تحقيق هذا النجاح، نحتفل بروح الفريق الواحد التي تُميز جميع العاملين في مطارات دبي وشركائنا الاستراتيجيين، والذين يبذلون جهوداً دؤوبة لتقديم خدمة مميزة طوال رحلة المسافر".

وأضاف " تماشياً مع خطّة دبي الاقتصادية 2033 والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث وجهات سياحية في العالم على مدى العقد المقبل، سنحرص دوماً على تكريم الأفراد المتميزين للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة، وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث وجهات سياحية عالمية، وجعلها البوابة المفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم".

وتهدف الجائزة لتكريم الموظفين المتميزين من مختلف الكيانات العاملة في مطار دبي الدولي، وذلك تقديراً لجهودهم في تقديم تجارب استثنائية لضيوف المطار المسافرين.

واحتفلت مطارات دبي بتميز الأداء داخل مجتمع المطار من خلال تكريم الأفراد من شركاء الخدمات الرئيسيين خلال حفل إطلاق الجائزة المقدمة من رئيس مطارات دبي.

حضر إلى جانب سموه بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، حيث تم تكريم خمسة موظفين مميزين من كل من مطارات دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وجمارك دبي، وشرطة دبي، والسوق الحرة بدبي، وذلك لمساهمتهم في تقديم خدمة مميزة للضيوف.

وحصل خالد نور، المدير المناوب الأول في مطار دبي الدولي "DXB"، على الجائزة المرموقة عن موظفي مطارات دبي، حيث برز نور بفضل تميزه في القيادة وروح الفريق، وحرصه الدؤوب على تحسين تجربة الضيوف.

وفاز بالجائزة كذلك كل من الرقيب علي بالشالات، مراقب الجوازات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ونورة المزروعي، مفتش أول في جمارك دبي، ومحمد الشاعر، ملازم في شرطة دبي، وعلي عطية السيد، مساعد مبيعات في سوق دبي الحرة.