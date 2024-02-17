الكندي: أصحاب الثروات وراء زيادة الطلب على العقارات الفاخرة في دبي

قال المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، نبيل الكندي، إن «القطاع العقاري في دبي يواصل تحقيق نتائج قياسية، وشهد عام 2023 أفضل أداء في تاريخ دبي، بعد تسجيل استثمارات عقارية بقيمة 412 مليار درهم، توزعت على أكثر من 157 ألف مبايعة عقارية، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي».

وأضاف الكندي، في تصريحات خاصة، لـ«الإمارات اليوم»، أن «دبي شهدت كذلك في عام 2023 تسجيل رقم قياسي من حيث عدد المنازل التي تبلغ أو تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، والتي وصلت إلى 431 منزلاً بنمو 92% مقارنة بـ2022، لتُصبح دبي بذلك الأولى عالمياً في هذا القطاع، وفقاً لتحليل (نايت فرانك)، ويعود ذلك إلى مواصلة دبي استقطابها لذوي الثروات العالية، الذي بدوره أسهم في زيادة الطلب على العقارات الفاخرة، وبالتالي إعادة تشكيل ديناميكيات العرض والطلب».

وتابع الكندي: «على الرغم من زيادة أسعار الفائدة والارتفاع في أسعار العقارات في دبي، إلّا أنّ الطلب المرتفع حافظ على زخمه»، مضيفاً أن «دبي الجنوب» شاركت بفاعلية في التحول الإيجابي للسوق، وعلى مدار عام 2023 شهدت المعاملات العقارية لدى الشركة نموّاً بنسبة 11 % مقارنة بعام 2022.

وقال: «رؤيتنا لعام 2024 متفائلة، ونتوقع استمرار الطلب على مدار الأشهر المقبلة، وتحديداً مع طرح المزيد من المشروعات الملائمة».

وكشف الكندي، أن المحفزات التقليدية لاتزال تسهم بشكل دائم في تعزيز الطلب على القطاع، كالاقتصاد المنتعش والإنفاق الحكومي، والتنوع السكاني، وغيرها، إضافة إلى ذلك أصبح العالم اليوم أكثر ترابطاً، وبات المستثمرون يمتلكون فهماً ووعياً أكثر تطوراً للأسواق، وقد أسهم اعتماد الحكومة للعديد من التشريعات المحسنة، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتبني ممارسات مستدامة وصديقة للمستثمرين، في جذب واستقطاب عدد كبير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأكد أن أسعار العقارات واكبت بلا شك أنماط واتجاهات الطلب المتزايدة. ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن هذا يعكس تطوراً طبيعياً داخل السوق، والذي يتميز بالحد الأدنى من أنشطة المضاربة والمخاطرة بالبيع والشراء، وبالمقارنة مع فترة الذروة للسوق في عام 2014، كان معدل زيادة الأسعار تدريجياً، ما أدى إلى نمو أكثر استدامة.

وشهدت «دبي الجنوب» زيادة ملحوظة ونمواً بنسبة 11% في إجمالي المعاملات العقارية خلال عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه، وتعكس هذه النتائج الأهمية المتنامية لـ«دبي الجنوب».

وأضاف الكندي: «ستشهد المشروعات العقارية التي تُلبي متطلبات واحتياجات المستثمرين بالتأكيد معدلات طلب مرتفعة ومستمرّة، وفي دبي الجنوب، نحرص دائماً على فهم الاحتياجات والتفضيلات التي تستقطب عملاءنا، وبناء على ذلك نقدّم لهم المشروعات المصممة لتلبية توقعاتهم».

وأكد حرص «دبي الجنوب» على الالتزام بالمواعيد المقرّرة مسبقاً لعمليات التسليم، ومع نهاية العام الجاري، نهدف إلى البدء بعمليات التسليم للمرحلة الأولى من مشروعنا «النبض الشاطئ»، في حين من المتوقّع أن تكون عمليات التسليم الرئيسة خلال العام المقبل، التي تشمل ما يقرب من 500 وحدة في هذا المشروع.

«خليج الجنوب»

أكد المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، نبيل الكندي، أن مشروع «خليج الجنوب» يعتبر أحد أهم المشروعات في محفظة الشركة العقارية، وسيضم المشروع عند اكتماله ما يزيد على 2000 فيلا ووحدة سكنية. وقد تم توقيع عقود الإنشاءات للمرحلتين الأولى والثانية خلال العام الماضي، ونقترب من تعيين المقاول المسؤول عن تطوير المراحل المتبقية من المشروع. وتشكل هذه التطورات إنجازاً استثنائياً للمشروع، نظراً لمكانته باعتباره أحد أكبر المشروعات التطويرية وأكثرها تميزاً، ليس على مستوى «دبي الجنوب» فحسب، بل على صعيد دبي عموماً. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم الأولية للمشروع في عام 2026.