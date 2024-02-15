«سَفِلز»: دبي أهم سوق للعقارات السكنية الفاخرة

أكدت شركة «سَفِلز» العالمية للخدمات العقارية، أن دبي تتصدر حتى الآن أهم سوق للعقارات السكنية الفاخرة، إذ ارتفعت القيمة السوقية الكلية بنسبة 17.4% خلال العام 2023، مع تسجيل نسبة قدرها 5.6% في النصف الثاني.

وأفادت «سَفِلز» في تقرير لها بأن تسجيل هذا الأداء يأتي مقابل متوسط نمو في الأسعار بنسبة 2.2% في 30 مدينة عالمية يغطيها مؤشر «سَفِلز لقطاع المساكن الفاخرة للمدن العالمية».

وبحسب «سفلز»، لا تزال القيمة السوقية في دبي تحافظ على تنافسيتها نسبياً وفقاً للمعايير العالمية، بسعر يبلغ 850 دولاراً للقدم المربع الواحد، لتوفر من خلال ذلك تكلفة معيشة منخفضة نسبياً، فضلاً عن سهولة عملية الحصول على التأشيرة، والمناخ الأكثر دفئاً مقارنة بالعديد من الوجهات، لتمثل هذه الخصائص عوامل جذب حقيقية للمشترين الدوليين والمحليين.



دبي وسيدني

وذكرت «سَفِلز» أن التوقعات تشير إلى أن دبي وسيدني ستكونان من أفضل المدن أداءً في العام الجاري، نظراً لاستفادتهما من الزيادات في عدد سكانهما من أصحاب الثروات العالية.

وحققت دبي نمواً ملحوظاً بنسبة 17.4% خلال العام 2023، في وقت تتوقع فيه «سَفِلز» أن تنمو الأسعار في الإمارة بنسبة تراوح بين 4% و5.9% في العام الجاري 2024.

بدورها، تشهد سيدني مستويات عالية من الطلب على المنازل الفاخرة عالية الجودة، لكن العرض لا يزال منخفضاً، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح من 8% إلى 9.9%.

وعلق رئيس الوكالة السكنية في «سَفِلز الشرق الأوسط»، أندرو كامينغز، على ذلك بقوله: «يعزى النجاح المستمر الذي تحققه دبي، في جانب كبير منه إلى النضج المستمر الذي تشهده المدينة. وبفضل البنية التحتية عالمية المستوى والسلامة والأمن في المدينة، يمكنها ترسيخ مكانتها بسرعة لتكون الوجهة الأولى لأنماط الحياة الفاخرة».

وأضاف: «ترتفع الأسعار نتيجة نقص العرض من العقارات الجاهزة، إلى جانب تطوير مشروعات جديدة عالية الجودة. ومع ذلك لا يزال الطلب قوياً بسبب الطبيعة المتنوعة للمشترين الذين يختارون دبي. وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب في هذا القطاع بسبب الإصلاحات الإضافية للتأشيرات الحكومية، بما في ذلك خفض متطلبات الإنفاق للحصول على التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات».



الإيجارات والعائدات

وبحسب «سفلز»، سجلت دبي زيادات في أسعار الإيجارات خلال العام الماضي بنسبة تقل قليلاً عن 10%، مقابل المتوسط المسجل بين المدن العالمية الأخرى البالغ 5.1% في «مؤشر سَفِلز».

واحتلت لشبونة مرتبة الصدارة في نمو إيجارات المساكن الفاخرة بين 30 مدينة في المؤشر، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالعام السابق.

وفيما يتعلق بالعائدات، أكدت «سفلز» أن دبي تتميز بعائداتها المرتفعة مقارنة بمدن العالم الأخرى، حيث تصل إلى 4.8%. وفي المقابل، بلغ متوسط العائدات الإجمالية في جميع المدن العالمية 3.1%، ما يعكس نمواً أقوى في أسواق الإيجار مقارنة بأسواق البيع.

وإضافة إلى ذلك، تعد النفقات المرتبطة بشراء وامتلاك وبيع العقارات في دبي من بين أدنى المعدلات عالمياً، إذ تصل إلى أقل من 10% من سعر شراء العقار، أي أقل بكثير من متوسط الكلفة في 30 مدينة عالمية، والذي يبلغ 15%.



مدن عالمية

تبوأت مدن أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مكانة الصدارة من حيث نمو القيم السوقية الكلية في العام 2023، إذ جاءت مومباي في المقدمة. وفي الوقت نفسه، تأثرت بعض المدن بالاضطرابات الاقتصادية العالمية أكثر من غيرها، خصوصاً في النصف الثاني 2023.

وسجلت نيويورك وسان فرانسيسكو بعض الانخفاضات طوال العام 2023، ولا تزال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي قائمة في هونغ كونغ، الأمر الذي يفرض تأثيرات سلبية تؤدي إلى عرقلة سوقها في قطاع المساكن الفاخرة، مع انخفاض قيم السوق الكلية بنسبة 3.7% على مدار العام.

وفي إطار استشرافها للعام 2024، تتوقع «سَفِلز» محافظة القيم السوقية الكلية للمدن العالمية على مستوياتها الإيجابية، في وقت يحدث فيه نمو متواضع في أسعار الوحدات السكنية الفاخرة بنسبة 0.6% في 30 مدينة عالمية ترصدها «سَفِلز»، ما يعني انخفاضاً عن نسبة 2.2% التي تم تحقيقها في عام 2023.

وقالت الشريك في «سَفِلز» العالمية للأبحاث، كيلسي سيلرز: «في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة وبيئة ارتفاع أسعار الفائدة، سجّلت الأسواق السكنية الفاخرة في مدن العالم تباطؤاً في العام 2023 بعد عامين من المكاسب الكبيرة. ويتوقع انخفاض النمو بمستوى أعلى خلال العام 2024 نظراً لعودة الأسواق إلى الظروف التي تقترب من المستويات طبيعية، لكنها ستظل في المنطقة الإيجابية على نطاق واسع».