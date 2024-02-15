«إيميريتس ديليفرز» تخدم المتسوقين الكويتيين من الإمارات

أطلقت «إيميريتس ديليفرز» Emirates Delivers، خدمة «الإمارات للشحن الجوي» لتسليم مشتريات التجارة الإلكترونية الدولية، مساراً جديداً يربط المتسوقين في الكويت بعلاماتهم التجارية المفضلة في دولة الإمارات، حيث أصبح بإمكان المتسوقين في الكويت الآن شراء منتجاتهم عبر الإنترنت من المواقع الإلكترونية في الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مع خدمة شحن سريعة وموثوقة وذات تكلفة معقولة عبر «إيميريتس ديليفرز».

وتحتضن دبي أكبر مركز تجاري في العالم، كما تحظى بشهرة كبيرة كمركز للتسوق، حيث تجتذب أشهر العلامات التجارية وأكثرها طلباً، والتي يتيح معظمها أيضاً خدمات التجارة الإلكترونية.

ويلبي قطاع التجزئة في الإمارات مختلف الأذواق والتفضيلات بما يناسب الجميع، من «بوتيكات» المصممين التي تعرض أحدث مجموعات الأزياء إلى متاجر الأقسام التي تعرض آخر صيحات الموضة لجميع أفراد العائلة، وعلامات تجارية محلية تقدم اكتشافات فريدة في مجال الأدوات المنزلية إلى المتاجر الكبيرة التي تعرض قطع الديكور الفريدة، إلى جانب تشكيلة واسعة من أحدث منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعود والعطور، إضافة إلى التقنيات المبتكرة وأحدث الأجهزة.

ويمكن للعملاء في الكويت الآن التسوّق عبر الإنترنت، إذ ستتولى خدمة «إيميريتس ديليفرز» توصيل مشترياتهم من الإمارات خلال ثلاثة إلى خمسة أيام فقط.

وتستقطب دبي المتسوقين على اختلاف فئاتهم وميزانياتهم، وتنظم العديد من المهرجانات السنوية مثل مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، إضافة إلى التخفيضات الكبرى نصف السنوية والموسمية.

وتضمن خدمة «إيميريتس ديليفرز» للمتسوقين في الكويت، من خلال إطلاق هذا المسار الجديد، الاستمتاع بهذه العروض.

ولا تعد خدمة «إيميريتس ديليفرز» مجرد وسيلة توصيل مفيدة يمكن استخدامها للمتسوقين في الكويت فحسب، بل يمكن للعملاء أيضاً تحقيق أقصى استفادة من رحلاتهم القادمة للتسوق في دبي، وذلك بإرسال مشترياتهم الجديدة عبر خدمة «إيميريتس ديليفرز» لتكون بانتظارهم عند عودتهم.

ويتعين على العملاء التسجيل في خدمة «إيميريتس ديليفرز»، حيث سيتم تخصيص عنوان شحن حصري لكلٍ منهم في دولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويتيح ذلك للمستخدمين البدء فوراً في التسوق عبر الإنترنت من علاماتهم التجارية المفضلة، وتوصيل مشترياتهم إلى مرافق «إيميريتس ديليفرز».

وبمجرد وصول المشتريات إلى مرافق «إيميريتس ديليفرز»، يقوم الوكلاء بتفحصها للتأكد من وصولها سالمة والتقاط صور لها، قبل إعادتها تغليفها.

ومن خلال التخزين المجاني الذي يصل إلى 30 يوماً، تتيح «إيميريتس ديليفرز» للعملاء تجميع المشتريات من مختلف تجار التجزئة والبائعين ووضعها في طرد واحد لتقليل تكاليف الشحن التنافسية بالفعل.

وباستخدام خيار My Suite على موقع «إيميريتس ديليفرز»، يمكن للعملاء تأكيد الشحن، مع رؤية تتبع كاملة من وقت استلام البضائع في المرفق، وحتى تسليم الطرد لباب المنزل.

وتتولى «إيميريتس ديليفرز» إنجاز جميع إجراءات الشحن والتخليص الجمركي، ما يجعل التسوق الدولي عمليةً سهلة، كما توفر ميزة فريدة تتمثل في توضيح جميع التكاليف مقدماً، من دون تكاليف إضافية خفية أو مفاجئة.

يذكر أن خدمة «إيميريتس ديليفرز»، أطلقت للمرة الأولى خلال عام 2019 في دولة الإمارات، قبل توسيع نطاق عملياتها إلى الكويت في عام 2023، حيث قدمت أفضل ما في التسوق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ومن خلال إطلاق عالم من التسوق الدولي، يستفيد آلاف المتسوقين في الإمارات والكويت من الخدمة لنقل مشترياتهم من الملابس ومستحضرات التجميل والألعاب والكتب والأحذية والإكسسوارات وكذلك الفيتامينات والمكملات الصحية.

واحتفالاً بإطلاق المسار الجديد، يمكن لعملاء «إيميريتس ديليفرز» الحاليين الاستمتاع بشحنتهم الأولى من دولة الإمارات إلى الكويت مجاناً بالكامل حتى يوم الأول من مارس 2024.