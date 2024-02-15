إيرادات «تبريد» ترتفع 9% إلى 2.4 مليار درهم في 2023

أعلنت شركة «تبريد»، اليوم الخميس، عن نتائجها المالية الموحّدة لعام 2023، مسجلة إيرادات بقيمة 2.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة مع إيرادات عام 2022، فيما بلغت صافي الأرباح للشركة الأم 751 مليون درهم قبل احتساب الضريبة المؤجلة.

وأفادت الشركة في بيان، بأنه خلال العام الماضي، تعزّزت ميزانية «تبريد» العمومية بشكل أكبر، وتأكد ذلك من خلال تحسّن نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتبلغ 4.11 مرات، مقارنة مع النسبة المسجّلة في نهاية السنة المالية 2022 والتي بلغت 4.49 مرات.

وانخفض صافي ديون «تبريد» في عام 2023 نتيجة للإيرادات النقدية القوية، ولانخفاض إجمالي الدين بفضل إستراتيجيتها الاستباقية في إدارة الديون.

ونجحت الشركة في تخفيض صافي تكاليف التمويل بنسبة 24%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، كما واصلت على مدار العام الماضي، الحفاظ على تدفقاتها النقدية القوية، مدعومة بالعقود الطويلة الأجل وبهوامش الربح المرنة، والإدارة الفعالة لرأس المال التشغيلي.

وبلغ إجمالي صافي الدخل النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.31 مليار درهم في عام 2023، مقارنة مع 1.35 مليار درهم في عام 2022، في حين ارتفعت التدفقات النقدية الحرّة بنسبة 8% لتبلغ 1.21 مليار درهم، مدعومة بالدخل التشغيلي القوي، ومواصلة الاستثمار في النموّ وتعزيز انسيابية عمليات المشاريع الحالية.

ووافق مجلس إدارة «تبريد» على توزيع أرباح قياسية عالية تبلغ 15.5 فلس للسهم الواحد، بما يمثل زيادة بنسبة 15% عن الأرباح الموزّعة في عام 2022 بما يعزز التزام «تبريد» بزيادة القيمة لمساهميها.

ومع صدور قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات خلال العام الماضي، كان هناك تأثير محاسبي غير نقدي وغير مكرر للالتزام الضريبي المؤجل بقيمة 359 مليون درهم، حيث بلغ صافي أرباح «تبريد» 431 مليون درهم في عام 2023.

وخلال العام الماضي أضافت الشركة 53 ألف طن تبريد من الوصلات الجديدة عبر مشروعاتها في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، وجاء هذا التوسع مدفوعا إلى حدّ كبير بالتوصيلات الإضافية في مناطق الامتياز الحالية، بالإضافة إلى بناء المحطات الجديدة.

وواصلت «تبريد» تعزيز حضورها داخل أسواقها الرئيسة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر إضافة 31 ألف طن تبريد في دولة الإمارات، و14 ألف طن تبريد في السعودية، و3000 طن تبريد في البحرين، و1000 طن تبريد في عُمان.

كما شهد العام الماضي دخول «تبريد» إلى السوق الهندية عبر عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة «تاتا للعقارات»، بما يؤكد التزام الشركة بتنويع مشروعاتها والتوسّع خارج النطاق الجغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ومع توسعها نحو السوق الدولية، حافظت «تبريد» على التزامها بتحسين مشروعاتها الحالية لتعزيز الإيرادات، حيث ارتفع إجمالي سعة وصلات التبريد في عام 2023 ليصل إلى 1.303 مليون طن تبريد.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»، خالد عبدالله القبيسي، «في مثل هذا الوقت من العام الماضي، تحدثت عن خطط (تبريد) للنموّ، وعن سعينا لنقل خبراتنا المعروفة على مستوى العالم إلى أسواق جديدة، وتؤكد نتائج العام 2023 نجاحنا في تحقيق وعودنا؛ إذ نمارس عملياتنا الآن في ستة بلدان، من ضمنها الهند، لتوفير التبريد المستدام لعملائنا».

وأضاف: «هذه الإنجازات هي مجرد بداية؛ إذ سنواصل في السنوات المقبلة استثمار خبرات (تبريد) وتاريخها الحافل بالإنجازات، عبر استهداف فرص التوسع القويّة والمدروسة، التي ستحقق عوائد جيدة لمستثمرينا، وتعود بالنفع على البلدان والمجتمعات التي نعمل فيها».