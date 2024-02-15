«ديوا» تحقق العلامة الكاملة في تقييم وصول أصحاب الهمم إلى تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إنجازات استثنائية في مجال التطابق مع المعايير الحكومية الخاصة بسهولة وصول أصحاب الهمم إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، إذ بلغت نسبة مطابقة تطبيق الهيئة الذكي «10/10» للعام الرابع على التوالي، والموقع الإلكتروني نسبة 100% للعام الثالث على التوالي، وذلك وفق تقرير تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم لعام 2023 الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية.



تطوير الخدمات

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحرص على تطوير الخدمات الرقمية للهيئة وفق المعايير الحكومية وأفضل الممارسات العالمية، لتسهيل وصول أصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين إليها، بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة جميع فئات المجتمع».

وأشار الطاير كذلك إلى السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، إضافة إلى مبادرة (مجتمعي...مكان للجميع) التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وأضاف: «نعمل بصورة مستمرة على تطوير قنوات الهيئة الرقمية لمواكبة أعلى المعايير المحلية والعالمية لتسهيل حصول جميع المتعاملين بمختلف احتياجاتهم على خدماتنا في أي وقت ومن أي مكان».



الموقع الإلكتروني

وأكدت هيئة كهرباء ومياه دبي حرصها على تسهيل حصول المتعاملين من أصحاب الهمم بمختلف احتياجاتهم على المعلومات والخدمات من خلال قنواتها الرقمية بما في ذلك موقع الهيئة الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) وتطبيقها الذكي على مختلف المنصات.

ويتضمن الموقع الإلكتروني للهيئة مترجماً رقمياً للغة الإشارة مدعوماً بتقنية الذكاء الاصطناعي، ومتاحاً على مدار الساعة، لتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية إلى المعلومات، وترجمة محتوى الموقع الإلكتروني إلى لغة الإشارة.

كما يتميز الموقع الإلكتروني بخاصية تغيير اللون ليناسب المتعاملين المصابين بعمى الألوان، في وقت يمكن فيه تكبير حجم النصوص لتسهيل القراءة لمن يعانون ضعف البصر. ويتميز الموقع كذلك بخاصية قراءة النصوص ووصف الصور، حيث تمكّن هذه الخاصية المتعاملين من أصحاب الهمم بالضغط على الصورة للحصول على معلومات وتفاصيل عنها. كما تساعد خاصية «الاختصارات» على تقليل حجم المواد المقروءة، وتسهيل التنقل بين صفحات الموقع.



التطبيق الذكي

من جهته، يتوافق تطبيق الهيئة الذكي مع مختلف الهواتف والأجهزة الذكية ويتميز بعدة خواص لتعزيز تجربة أصحاب الهمم منها قارئ الشاشة، وتغيير لون الشاشة لتناسب احتياجات المتعاملين ذوي الإعاقة البصرية، إضافة إلى توفير طرق سهلة لإدخال البيانات من خلال توفير قوائم محددة، وأزرار وخانات الاختيار أو عن طريق إدخال المعلومات مثل التاريخ والوقت والموقع تلقائياً.



خدمات ذكية دامجة

وبحسب «ديوا»، تتيح خدمة «أشّر»، الخاصة بالمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة، للمتعاملين من ذوي الإعاقة السمعية، التواصل المباشر مع مركز رعاية المتعاملين على مدار الساعة.

كما تتيح خدمة «حياك»، المحادثة المرئية والكتابية عبر الفيديو مع موظفي مركز رعاية المتعاملين على مدار الساعة.

وأضافت الهيئة خاصية المحادثة الكتابية والصوتية التفاعلية على موظفها الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «رماس» لمساعدة المتعاملين والإجابة على استفساراتهم باللغتين العربية والإنجليزية.

من جهتها، تمنح خدمة «الاستجابة الذكية» للبلاغات الفنية لخدمات الكهرباء والمياه، الأولوية في الخدمة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأشخاص المعتمدين على الأجهزة الطبية.

وتوفر الهيئة كذلك خاصية الشرح المفصل والنصوص البديلة في الفيديوهات التي تنشرها. إضافة إلى ذلك، تتيح «خدمة واتساب» المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمتعاملين التواصل مع موظفي رعاية المتعاملين لجميع الاستفسارات المتعلقة بخدمات الهيئة، وذلك على مدار الساعة عبر الرقم 046019999.