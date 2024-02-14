«فيرتيغلوب» توصي بتوزيع 200 مليون دولار أرباحاً عن النصف الثاني 2023

أعلنت «فيرتيغلوب»، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي جلوبال»، عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2023، في وقت صادق فيه مجلس إدارة (فيرتيغلوب) على توزيعات أرباح النصف الثاني 2023 بقيمة 200 مليون دولار أميركي.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 646 مليون دولار أميركي للربع الرابع من عام 2023 (بزيادة 23% على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 )، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 289 مليون دولار (بزيادة 45% على أساس ربع سنوي). كما بلغ صافي الربح المعدل خلال الربع الرابع 103 ملايين دولار (بزيادة 151% على أساس ربع سنوي).

ووفقاً للنتائج، وصلت إيرادات «فيرتيغلوب» للعام الماضي 2023 إلى 2,416 مليار دولار، وسجلت أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1,004 مليار دولار، كما بلغ صافي الربح المعدل 363 مليون دولار.

وحققت الشركة خلال الربع الرابع 2023 نمواً بنسبة 23% في الإيرادات، وزيادة بنسبة 45% على أساس ربع سنوي في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وأكدت الشركة أن هذا النمو يعكس مستوى الطلب القوي، وزيادة أحجام المبيعات، وزيادة أسعار الأمونيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز و الاضطرابات في العرض، فيما ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 151% مقارنة بالربع الثالث.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»، أحمد الحوشي: «يسعدنا أن نختتم العام 2023 بأداء قوي، وتحديداً بتحقيق زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي في حجم المبيعات المنتجة لدى الشركة، وزيادة بنسبة 15% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع 2022. وهذا يعتبر شهادة على الجهود المكثفة التي بذلها الفريق على صعيدي الكفاءة التشغيلية والتجارية، ويعزز تركيزنا أكثر على التميز في العمليات التشغيلية والاستفادة من قدراتنا التجارية الفريدة».

وأضاف: «متحمسون للفصل التالي في مسيرة (فيرتيغلوب)، خصوصاً في ضوء استحواذ (أدنوك) على حصة شركة (أو سي أي) البالغة 50% مقابل 3.62 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة، التي بموجبها ستصبح (أدنوك) المساهم المالك لحصة الأغلبية في (فيرتيغلوب) بملكية إجمالية تبلغ 86.2%، خلال العام 2024، بعد استكمال جميع الشروط القانونية واللوائح التنظيمية اللازمة، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بمكافحة الاحتكار».

وتابع: «هذه الصفقة تدعم خططنا المستقبلية للنمو وتجعلنا عنصراً رئيسياً في خريطة طريق (أدنوك) الطموحة، وستُمكن (فيرتيغلوب) من الاستفادة بشكل أكبر من موارد (أدنوك) وخبراتها وعلاقاتها لتحقيق فرص نمو جديدة، خصوصاً في الأسواق الناشئة للأمونيا النظيفة والهيدروجين الأزرق. وستكون أولوياتنا هي مواصلة استكشاف إمكانيات جديدة في منتجاتنا الرئيسية من اليوريا والأمونيا، وتسريع التحول نحو فرص جديدة على صعيد الأسواق والمنتجات، مع زيادة التركيز على الأمونيا المستدامة، وخلق القيمة للمساهمين».

وكشف الحوشي: «صادق مجلس إدارة (فيرتيغلوب) على توزيعات أرباح النصف الثاني 2023 بقيمة 200 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 9 فلوس/سهم، وسيتم تقديم مقترح توزيعات الأرباح إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم الذي سينعقد في أبريل 2024، مما يعني توزيع أرباح سنوية بقيمة 475 مليون دولار أميركي، حيث تعتبر واحدة من أعلى معدلات عائدات الأرباح في القطاع والسوق بشكل عام».

وقال: «تتمثل استراتيجية (فيرتيغلوب) المستقبلية في مواصلة تحقيق توازن بين توزيع الأرباح والإنفاق الاستراتيجي على المشروعات ذات القيمة المضافة، مدعومة بالتدفقات النقدية الحرة القوية والميزانية العمومية، إذ بلغت 0.9 ضعف صافي الدين مقارنة/بالأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر الـ 12 الماضية حتى نهاية العام 2023. كما وضعت وكالتا التصنيف الائتماني (ستاندرز آند بورز) و(فيتش)، أخيراً، شركة (فيرتيغلوب) تحت المراقبة الائتمانية الإيجابية في انتظار الانتهاء من نقل الملكية إلى (أدنوك)، ما يعزز مكانتنا ويرفع تصنيف درجتنا الاستثمارية ويدعم نهجنا المتوازن نحو النمو».