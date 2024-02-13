الإعفاء الضريبي والملكية الأجنبية يحفزان السوق العقارية في رأس الخيمة

أصدرت بيوت، البوابة العقارية في الإمارات، أحدث تقرير لها عن سوق رأس الخيمة، والذي يتضمن رؤى تفصيلية حول اتجاهات البحث في الإمارة الشمالية في عام 2023. وفي العامين الماضيين، شهد سوق العقارات في رأس الخيمة زيادة ملحوظة في النشاط، والذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2024.

وتنعكس نفس التوقعات أيضا في تقرير موقع "بيوت" عن سوق رأس الخيمة 2023. حيث أظهر تحليل اتجاهات البحث على موقع "بيوت" أن الطلب على كل من الفلل والشقق ينمو بشكل مطرد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في معظم المناطق التي يتم البحث عنها بشكل كبير في الإمارة.

وقد برز تطبيق الإعفاء الضريبي وخيار الملكية الأجنبية الكاملة كمحفزين رئيسيين، مما أدى بنجاح إلى جذب المستثمرين العالميين إلى الإمارة. وقد تم بيع العديد من المشاريع العقارية، بما في ذلك كيب حياة في جزيرة الحياة (ميناء العرب) والمخزون الكامل في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، مما يؤكد الاهتمام المتزايد والثقة الموضوعة في القطاع العقاري.

بالإضافة إلى ذلك، لعب تركيز رأس الخيمة على المشاريع الفندقية الضخمة دورًا هامًا في تغذية الطفرة السكنية للتملك الحر، مما خلق مشهدًا ديناميكيًا لكل من المستثمرين والمطورين. وتسلط هذه التطورات الضوء على مكانة رأس الخيمة كمركز مزدهر للاستثمار العقاري، حيث تتميز بطلب قوي ومشاريع ناجحة وبيئة مناسبة للمشترين الدوليين.

مبيعات الشقق سكنية

وبالنظر إلى معدل البحث عن الشقق للبيع في رأس الخيمة على موقع بيوت، أصبحت قرية الحمراء الخيار الأول للمشترين المحتملين، ارتفع متوسط سعر القدم المربع للشقق بنسبة 7.84%.

وتعد جزيرة المرجان منطقة أخرى يفضلها مشتري الفلل والمهتمين بالشقق في الإمارة. وارتفع متوسط سعر القدم المربع في المنطقة بنسبة 4.88% في عام 2023.

كما كان ميناء العرب خيارًا رائجًا أيضًا، على الرغم من الزيادة الكبيرة التي بلغت 18.5% في متوسط أسعار البيع.كما حظيت مناطق مثل قرية ياسمين والسير باهتمام المستثمرين في عام 2023.

مبيعات الفلل

وواصلت قرية الحمراء وميناء العرب كونهما الخيارين المفضلين للمستثمرين الذين يسعون لتملك فلل في رأس الخيمة، مما يؤكد اهتمام السوق الكبير بمشاريع الواجهة البحرية الرائدة في الإمارة.

وحسب التقرير، ارتفعت تكاليف استئجار الفلل في هذه المناطق بنسبة تصل إلى 7%. وسجلت فلل للبيع في قرية الحمراء زيادة في الأسعار بنسبة 3.55%، في حين بلغت نسبة الزيادة في أسعار الفلل في ميناء العرب 2.56%.

العائد على الاستثمار

سجلت الشقق في قرية ياسمين أعلى عائد استثمار بنسبة 11.8%. وتليها منطقة السير وقرية الحمراء مع عائدات إيجارية مذهلة تبلغ 9.44% و6.95% على التوالي. أما بالنسبة لمجتمعات الفلل، فقد بلغ عائد الاستثمار في قرية الحمراء 5.87% خلال عام 2023، في حين بلغ متوسط عائد الاستثمار لفلل ميناء العرب 4.43%.

إيجار الشقق السكنية

وبالنظر إلى العام الماضي، كانت الشقق المعروضة للإيجار في قرية الحمراء هي الخيار المفضل للمستأجرين. وقد تم تسجيل زيادة تصل إلى 10.5% في الإيجارات المطلوبة للشقق في قرية الحمراء وجزيرة المرجان وميناء العرب.

خلال العام، تم أيضًا الاهتمام بمناطق مثل النخيل والسير من قبل الأشخاص الذين يبحثون عن شقق للإيجار. ولم يطرأ تغير كبير على متوسط الإيجارات في هذه المناطق.

إيجار الفلل

التدقيق في البيانات المجمعة للفلل المستأجرة في رأس الخيمة يضع قرية الحمراء في المقدمة مرة أخرى. وكانت الفلل في قرية الحمراء مطلوبة على مدار العام. وشهدت زيادة في متوسط الإيجار، بينما سجلت الظيت، وهي منطقة شعبية أخرى، انخفاضا طفيفا في متوسط الإيجار المطلوب.

وتعليقًا على نتائج التقرير، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شهدنا خلال عام 2023 في رأس الخيمة سوقا ديناميكيا استمر في النمو بمعدل ممتاز على مدار العام. يتردد صدى الفرص المتاحة في قطاع العقارات في رأس الخيمة على نطاق واسع، حيث تجتذب إمكانات النمو المستدام المستثمرين الإقليميين والعالميين الذين أدركوا أن الإمارة هي نقطة جذب عقارية محتملة. في الشهر الماضي فقط، شهدنا عدد كبير من الإعلانات في كل من المجال السكني والفندقي في الإمارة. ويعود ذلك، إلى حد كبير، إلى التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، والمبادرات الاستراتيجية، والرؤية للنمو المستدام. وتتضافر هذه العوامل لضمان الحفاظ على مكانة رأس الخيمة كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة".