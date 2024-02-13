صافي أرباح «حديد الإمارات أركان» يرتفع إلى 602 مليون درهم في 2023

أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان»، اليوم الثلاثاء، عن نمو صافي الأرباح إلى 601.9 مليون درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بصافي أرباح قدرها 510.2 ملايين درهم في عام 2022، فيما حققت إيرادات بقيمة 8.9 مليارات درهم على الرغم من التحديات والظروف العالمية للأسواق وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية.

وأفادت الشركة في بيان، بأن الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بلغت 1.26 مليار درهم بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي.

وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 14.2% مقارنةً مع 12.4% في العام 2022، بينما بلغ إجمالي إيرادات أعمال وحدة الحديد 8.03 مليارات درهم خلال العام 2023، وبلغت أرباح هذه الوحدة 457 مليون درهم، حيث يعود ذلك بشكل أساسي لارتفاع مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة والنمو المتزايد للقطاع الإنشائي في دولة الإمارات.

وبلغت إيرادات وحدة مواد البناء 871 مليون درهم، في حين بلغت أرباح الوحدة 145 مليون درهم.

ومنذ 31 ديسمبر 2022، واصل صافي القروض المصرفية تراجعه مسجلاً انخفاضاً بنسبة 94% من 1.1 مليار درهم إلى 63 مليون درهم، وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 0.05 في 31 سبتمبر 2023.

وحققت المجموعة خلال الربع الأخير من عام 2023 إيرادات قياسية بقيمة 2.4 مليار درهم بزيادة قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع حجم مبيعات حديد التسليح في السوق المحلية.

وسجلت المجموعة صافي أرباح بقيمة 215 مليون درهم بزيادة نسبتها 69% على أساس سنوي، في حين ارتفع حجم الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 23% ليصل إلى 379.7 مليون درهم.

كما ارتفع هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 15.7% في الربع الأخير من عام 2023 مقارنة مع 13.2% في عام 2022،

ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تحسن مبيعات الصلب في سوق الإمارات والتحسن المستمر في أرباح وحدة مواد البناء.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «حديد الإمارات أركان»، حمد الحمادي، إن «(حديد الإمارات أركان) أكدت على مدار الـ12 شهراً الماضية أدائها القوي ومرونة أعمالها وكفاءتها التشغيلية في ظل ظروف السوق الصعبة».

وأضاف: «باعتبارنا أكبر شركة للحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، فإننا لانزال واثقين من الحفاظ على قدرتنا التنافسية، وتوفير قيمة كبيرة لصالح مساهمينا، كما تظهر قوة أعمالنا على امتداد سلسلة القيمة دورنا المحوري في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة عبر (مشروع 300 مليار) والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل أكبر».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس سعيد غمران الرميثي: «تأتي النتائج المالية لمجموعة (حديد الإمارات أركان) خلال العام 2023 لتؤكد على إستمرارية أدائنا المتميز، حيث أسهم تركيزنا على إعطاء الأولية لسلامة موظفينا، والكفاءة التشغيلية، والإدارة المنضبطة للتكاليف فضلاً عن تعزيز علاقتنا مع عملائنا في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الماضي».

وأضاف: «بينما نمضي قدما في عام 2024 سنواصل تركيزنا الاستراتيجي على تحقيق معدلات إنتاجية عالية لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء، وإنطلاقاً من مركزنا المالي القوي، وانخفاض مديونيتنا، والتزامنا بالإستدامة، فإننا واثقون بأننا سنتمكن من مواصلة اقتناص أفضل الفرص الناشئة والمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف المناخية لدولة الإمارات».