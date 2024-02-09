القطاع السياحي في الإمارات يواصل أداء استثنائياً وزخماً بالفعاليات

أكدت الأرقام القياسية لأعداد الزوار الدوليين للعام 2023 التي أعلنتها عدد من إمارات الدولة، على ريادة قطاع السياحة الإماراتي، الذي يواصل أداءه الاستثنائي، وترسيخ مكانته باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية في بناء اقتصاد المستقبل.

وحافظ القطاع السياحي في دولة الإمارات، خلال الأسبوع الجاري، على زخم فعالياته وأنشطته المتنوعة مثل المهرجانات والمعارض، في حين أبرزت حملة «أجمل شتاء في العالم 2024» الجاذبية المتصاعدة لـ«سياحة المغامرات» في الدولة وتنوع خياراتها.



سياحة المغامرات

وسلطت حملة «أجمل شتاء في العالم 2024»، الضوء على «سياحة المغامرات» في دولة الإمارات ودورها في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار المحليين والسياح القادمين من الخارج.

وأكدت الحملة أن دولة الإمارات تعد وجهة مثالية لمحبي سياحة المغامرات، لما تتمتع به من مقومات طبيعية، توفر تجارب متميزة مليئة بالترفيه والتشويق وسط مناظر خلابة بين الأودية، وقمم الجبال والشواطئ الساحرة. ويتعدى مفهوم سياحة المغامرات في الإمارات المفهوم التقليدي له والمتمثل في التنزه وتسلق الجبال إلى فضاء أوسع يغطي النشاط البدني والتفاعل مع البيئة، وغيرها من الأنشطة الحيوية.



دبي.. أرقام قياسية

من جهتها، حققت إمارة دبي رقماً قياسياً في عدد الزوار الدوليين الذين استقبلتهم في العام 2023، بإجمالي 17.15 مليون زائر، بزيادة سنوية تبلغ 19.4% مقارنةً بالرقم المسجل في عام 2022 الذي بلغ 14.36 مليون زائر.

وتجاوزت دبي الرقم القياسي السابق لعدد الزوار والبالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وحصلت دبي على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، لتكون دبي بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.



رأس الخيمة

بدورها، شهدت إمارة رأس الخيمة تسجيل أداء متميز في قطاع السياحة خلال العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 24% في عدد السياح من الأسواق الدولية، وزيادة سنوية بنسبة 11.7% في معدل إشغال الفنادق بالإمارة، والعديد من الإنجازات المتميزة، بدءاً من كونها أول وجهة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة «إرث تشيك» الفضية، ووصولاً إلى تعزيز ترابطها الجوي وسجلها من الفعاليات المميزة.

وتشهد الإمارة افتتاح العديد من المشروعات الفندقية خلال الفترة 2024 - 2025 بإجمالي 2377 غرفة فندقية.



«طيران الإمارات»

في السياق نفسه، وقعت «طيران الإمارات» والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية «NBA» عقد شراكة تسويقية عالمية لسنوات عدة، أصبحت «طيران الإمارات» بموجبه الشريك الرسمي للرابطة، إضافة إلى «شريك الاسم» لأول مسابقة لكأس الرابطة، وأول شريك على الإطلاق لقمصان الحكام في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأفاد مسؤول في «طيران الإمارات» بأن ميزانية الرعايات لدى الناقلة تفوق سنوياً مليار درهم، أي نحو 1% من الإيرادات، فيما تصل ميزانيتها للتسويق عموماً إلى 3 أو 4% سنوياً من الإيرادات.

وتعتزم «طيران الإمارات» استئناف تشغيل رحلاتها إلى مدينة «أديليد» الأسترالية، حيث ستنطلق الخدمة اليومية مجدداً بين دبي وعاصمة ولاية جنوب أستراليا اعتباراً من 28 أكتوبر 2024.



مهرجانات ومعارض

أما المهرجانات والمعارض فقد حافظت على زخمها في استقطاب المشاركين و الزوار خلال الأسبوع الجاري الذي شهد انطلاق فعاليات الدورة الـ13 من «مهرجان أضواء الشارقة»، وفعاليات النسخة 12 من «مهرجان فن رأس الخيمة»، و فعاليات الدورة السادسة «من مهرجان العين السينمائي الدولي»، في حين سجلت النسخة 53 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» حضور أكثر من 75 ألف زائر ومشاركة أكثر من 500 عارض.