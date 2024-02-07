"داماك هيلز 2" ينجز أول "حديقة للطيور" ضمن مجتمع سكني في الإمارات

أزاح داماك هيلز 2، المجتمع الرئيسي الثاني لشركة داماك العقاريّة بدبي، الستار عن مجموعة من وسائل الراحة الجديدة والمُحسّنة، التي سترتقي بتجربة المعيشة لسُكّانه وستوفّر أجواء ساحليّة مُميّزة تُحاكي أجواء كاليفورنيا.

وأصبح داماك هيلز 2 أوّل مجتمع سكنيّ في دولة الإمارات العربية المتحدة يضمّ حديقةً للطيور، وستُتاح للمقيمين والزوّار فرصة اكتشاف عجائب الطبيعة من خلال حديقة الطيور المميّزة، والتي تحتضن العديد من أنواع الطيور مثل: طائر أبو منجل اللامع، وببغاء الكينيور أو "صن كينيور"، وطائر الغرغر أو كما يُعرف باسم "الدجاج الغيني"، والبراكيت الأخضر، والحمامة ذات القبعة البرونزية الغربية.

ينقسم مجتمع داماك هيلز 2 إلى ثلاث مناطق توفّر للسكّان على مختلف أعمارهم عروضاً ترفيهيّة. يتميّز المجتمع، الذي يعيش فيه أكثر من 30,000 ساكن، بوجود حديقة "سنترال بارك" وحديقة "ديستريكت بارك" و"حديقة النزهات"، مما يوفّر أنشطةً فريدةً للسكّان على مدار العام.

بهذه المناسبة، قال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في شركة داماك العقارية: "نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز تجربة المعيشة للمقيمين والزوّار في داماك هيلز 2، إذ تعكس هذه المرافق الجديدة التزامنا بتقديم مجتمع مُرحّب ومُزدهر في دبي. إن تقديم هذه المرافق الاستثنائيّة يعتبر بمثابة ترسيخٍ لتفانينا بتوفير مزيج متناغم من الفخامة والترفيه والراحة".

وكانت داماك قد أطلقت مجتمع داماك هيلز 2 عام 2014. وبعد نجاح داماك هيلز وداماك هيلز 2، أطلقت داماك مجتمعها الرئيسي الثالث "داماك لاجونز" في أواخر عام 2021.