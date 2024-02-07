«جناح دبي» على منصة «علي بابا» يسهم في ترويج 15 ألف مُنتج إماراتي

حصل «جناح دبي» Dubai Pavilion الذي تم إطلاقه على منصّة «علي بابا» العالمية، بموجب شراكة استراتيجية بين مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي و«مجموعة علي بابا»، على أصداء إيجابية واسعة وتجاوب كبير من المشترين حول العالم.

واستطاع «جناح دبي» أن يساهم في ترويج نحو 15 ألف مُنتَج إماراتي حتى الآن على المنصة العالمية، كما حظيت المنتجات الإماراتية المدرجة عليه بنحو 8.2 ملايين مشاهدة حول العالم و60 ألف عملية بحث و2300 استفسار.



دعم الشركات

وتهدف الشراكة مع «علي بابا دوت كوم»، إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم، إلى تمكين ودعم المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، للوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وتنمية فرصها التصديرية إلى الأسواق المختلفة حول العالم، إضافة إلى تعزيز قدرات التصنيع في دبي ورفع معدلات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وستستفيد في المرحلة الأولى 100 من الشركات المصنّعة والمصدّرة الصغيرة والمتوسطة، والتي بدورها ستتمكّن من عرض منتجاتها على هذه المنصّة عبر جناح دبي، في حين من المقرر إطلاق مراحل جديدة للجناح في المستقبل.

ويأتي إطلاق جناح دبي على منصة «علي بابا» Alibaba.com تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسريع وتيرة التحوّل الرقمي لاقتصاد الإمارة، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعيّ التصنيع والتصدير، والمساهمة في التوسع في استخدام المفاهيم التكنولوجية المتقدمة والاستفادة مما تتيحه من مميزات.



تجاوز التوقعات

وقال المدير التنفيذي للعمليات-الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الإقتصادية، محمد علي الكمالي: «سعداء بالتجاوب الكبير على (جناح دبي) على منصة (علي بابا دوت كوم)، وهو ما يتجاوز توقعاتنا الأولية، ويؤكد أثره كمبادرة استراتيجية تدعم جهود الإمارة في رحلة التحوّل الرقمي وزيادة مساحة تواجد الشركات المحلية على خارطة التجارة الإلكترونية العالمية».

وأضاف: «شراكتنا مع (علي بابا دوت كوم) تعكس الجهود التي نقوم بها لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن ضمنها زيادة معدلات التجارة الخارجية والصادرات، وتسريع التحوّل الرقمي في اقتصاد دبي، كما تبرز التزامنا الراسخ تجاه دعم المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، حيث ستكون هذه المنصّة بمثابة فرصة وقناة للشركات المحلية من مصنّعين ومصدّرين لتوسيع أعمالهم خارجياً، من خلال الوصول إلى شرائح متنوعة من المتعاملين والمستهلكين وكذلك الأسواق الجديدة، بما يخدم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33».

وتابع: «سيحصل المصنّعون والشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية من خلال (جناح دبي) على منصّة (علي بابا دوت كوم)، على الوسائل والأدوات التي تمكّنهم من التواصل مع الجمهور العالمي، ودعم قدراتهم التصديرية، وتوسيع آفاق الشركات المحلية نحو العالمية وتمكينها من الاحتكاك المباشر في السوق العالمي ورصد الفرص المتاحة والاستفادة منها، وهو ما يؤكد مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للتجارة. نتطلع لرؤية إمكانيات الشركات المختلفة وهي تنمو، ونلتزم بتقديم كافة أشكال الدعم لتمكين شركاتنا المحلية من الاستفادة من هذه الفرص والتوسع في الأسواق العالمية، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي».



نقطة انطلاق

من جانبه، قال رئيس الشراكات الاستراتيجية العالمية لـ «علي بابا دوت كوم»، تيم سونغ: «تلتزم (علي بابا دوت كوم) عبر هذا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بدعم الشركات ورواد الأعمال في دبي ومساعدتهم في رحلتهم لتنمية صادراتهم وتحقيق النمو، فيما يعد إطلاق (جناح دبي) على المنصة بوجود 100 شركة في المرحلة الأولى، نقطة انطلاق نحو تأسيس معرض دبي التجاري الإلكتروني، والذي يتوقع أن يستضيف أكثر من 500 شركة في مراحله المستقبلية».

وتابع: «إضافة إلى الخيارات التعليمية والتدريبية الإلكترونية وحلول الأعمال المخصصة للشركات التي توفرها (علي بابا دوت كوم)، فإن فريق عملنا يستضيف بشكل دوري الخبراء الذين يتم من خلالهم مساعدة الشركات على تحسين استراتيجياتها الخاصة بالتجارة الرقمية العالمية والعمليات بهدف زيادة قدرتها التنافسية وانتشارها في الأسواق العالمية، وهو ما يسهم في تنمية صادرات دبي».