تعاونية الاتحاد تخفض أسعار 2500 سلعة بنسب تصل إلى 65%

أعلنت تعاونية الاتحاد، أمس، عن حملات ترويجية خلال فبراير الجاري لتخفيض أسعار 2500 سلعة، مشيرة إلى أن الحملات ستستمر حتى نهاية الشهر، بنسب خصومات متفاوتة بين 50% و65% على مجموعة من الأصناف المختارة من السلع والمنتجات، مشيرة إلى أن هذه الحملات تشمل عروض الاستعداد لشهر رمضان.

وذكرت في بيان أنه سيتم الإعلان عن كل حملة عبر الوسائل المختلفة، منها خدمة الـ«وتس أب»، وحسابات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني للتعاونية، إضافة إلى الرسائل النصية والتطبيق الذكي.

وأوضحت أن التخفيضات في حملات فبراير تشمل الخضراوات والفواكه، ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت، وغيرها من المنتجات الأخرى.

وأكدت التعاونية أنها تضع المتعامل والمستهلك على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تلبية احتياجاته ورغباته من خلال إطلاق حملات التخفيضات والخصومات بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على مدار العام، وفق خطة تسويقية معدة مسبقاً لإسعاد المستهلكين، وبهدف توفير العديد من الخيارات الشرائية.