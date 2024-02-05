«بيوت» ترصد المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار شقق للعائلات الصغيرة

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» العقاري، المناطق الأكثر بحثاً لشراء واستئجار شقق للعائلات الصغيرة المكونة من فردين أو ثلاثة أفراد، أو تلك التي تناسب المتزوجين حديثاً الذين يبحثون عادة عن شقة من غرفة وصالة.

وأوضح التقرير أن «قرية جميرا الدائرية» تصدرت قائمة المناطق الأكثر بحثاً عن شقق من غرفة وصالة بنسبة بحث 33.22%، تليها منطقة «النهدة» بنسبة بحث 21.63%، ثم «دبي مارينا» بنسبة بحث 20.15%، و«بردبي» 12.64%، بينما حلّت «واحة دبي للسيليكون» في المركز الخامس بنسبة بحث وصلت إلى 12.36%.

قرية جميرا الدائرية

تعد «قرية جميرا الدائرية» أو «جي في سي» منطقة مناسبة للعائلات عموماً، إذ تتميز بأجواء حيوية غنية بالمساحات الخضراء، وموقعها المثالي في قلب دبي الجديدة، ما يجعلها من أكثر الخيارات التي تفضلها الشريحة الأكبر من المتزوجين حديثاً في الإمارة. وبلغت نسبة البحث في هذه المنطقة نحو 33.22%.

يبلغ متوسط الإيجار السنوي لشقة من غرفة وصالة للإيجار في «قرية جميرا الدائرية» نحو 55 ألف درهم، في وقت وصل فيه عدد الشقق المكونة من غرفة وصالة، والتي تم تأجيرها في المنطقة نحو 508 شقق الشهر الماضي.

منطقة «النهدة»

وصلت نسبة البحث في منطقة «النهدة» بدبي إلى 21.63%. وتشهد هذه المنطقة إقبالاً كبيراً من المستأجرين من مختلف مناطق الدولة، على الرغم من كونها من أقدم مناطق دبي، ويُعزى ذلك لكونها إحدى أفضل المناطق لاستئجار الشقق بأسعار مناسبة في الإمارة، وفقاً لتقرير موقع «بيوت» عن الإيجار في سوق عقارات دبي لعام 2023. كما تعد «النهدة» مناسبة للمتزوجين حديثاً، وللعائلات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، التي تفضل نمط الحياة الهادئ بعيداً عن صخب المدينة. تضم المنطقة وحدات سكنية متنوعة بقيم تأجيرية معقولة، إذ يبلغ متوسط إيجار شقة من غرفة وصالة نحو 35 ألف درهم سنوياً.

«دبي مارينا»

ذكر تقرير «بيوت» أن منطقة «دبي مارينا» التي تعد مشروعاً رئيساً من تصميم شركة إعمار العقارية، من المناطق السكنية المفضلة لدى العديد من المتزوجين حديثاً. وتشتمل المنطقة على عدد كبير من الأبراج السكنية التي تضم عقارات متنوعة، بينما يمتد ساحل المنطقة على طول 3.5 كيلومترات من ساحل الخليج العربي.

يبلغ متوسط إيجار شقة من غرفة وصالة في «دبي مارينا» نحو 76 ألف درهم سنوياً، في حين وصلت نسبة البحث عن هذه الشقق إلى 20.15%.

«بر دبي»

تقع منطقة «بر دبي» في الجانب الغربي من «خور دبي»، وتضم عدداً كبيراً من المواقع الأثرية والتاريخية، فضلاً عن مجموعة من المباني ذات التصاميم الحديثة والعصرية، إضافة إلى المرافق الأساسية والترفيهية والمقاهي والمطاعم.

تتنوع الخيارات السكنية المتاحة في «بر دبي»، لتناسب جميع الفئات، والأفراد، والعائلات الكبيرة والصغيرة، وبناءً على نتائج البحث الخاصة بموقع «بيوت» العقاري، فقد بلغت نسبة البحث عن شقق من غرفة وصالة للإيجار في «بر دبي» 12.64%، بينما يبلغ متوسط الإيجار السنوي نحو 49 ألف درهم.

«واحة دبي للسيليكون»

ضمت القائمة منطقة «واحة دبي للسيليكون» التي تعد إحدى المناطق الأكثر طلباً لاستئجار العقارات في دبي، وهي مناسبة للعائلات والأفراد على حد سواء، نظراً لأسعارها المعقولة وشققها المميزة بتصاميمها.

تتعدد إيجابيات السكن في «واحة دبي للسيليكون»، بما فيها الموقع المثالي والمرافق الخدمية والأسعار المناسبة التي تناسب المتزوجين حديثاً، إذ تتوافر شقق من غرفة وصالة بمتوسط إيجاري يبلغ 45 ألف درهم سنوياً، في حين وصلت نسبة البحث عن هذه الشقق إلى 12.36%.