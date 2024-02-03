«طيران الإمارات» تناول 2.7 مليون حقيبة إلى 140 وجهة شهرياً

شهدت شركة طيران الإمارات، أخيراً، أكثر مواسم الشتاء نشاطاً في مناولة الأمتعة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أظهرت إحصاءات الموسم خلال المدة من سبتمبر 2023 وحتى يناير 2024، أن الناقلة حافظت على معدل نجاح بنسبة 99.9%، فيما ناولت بالمتوسط أكثر من 2.7 مليون حقيبة شهرياً، من دبي إلى 140 وجهة عالمية. وتتمتع «طيران الإمارات» بسجل متميز وبنسبة 99.9% في مجال مناولة الأمتعة من دبي أو العابرة من خلالها وتسليمها إلى أصحابها في الوقت المحدد وإلى الوجهة الصحيحة.

وذكرت الناقلة في بيان أمس، أن أمتعة المسافرين في رحلاتها تمر بمسار خاص متعدد، بدءاً من عربات حمل الحقائب ثم «كاونترات» إنهاء إجراءات السفر وحزام الأمتعة، وصولاً إلى الغرفة الرئيسة، حيث يتم فحص الأمتعة وفق أعلى التقنيات الأمنية، ومن ثم يجري تحمليها في حاويات «دناتا» ونقلها إلى طائرات «الإمارات» المغادرة إلى مختلف محطاتها عبر العالم، حيث يستقبلها عمال مناولة الأمتعة في وجهة جديدة.

يُشار إلى أن معدل فقدان الأمتعة في «طيران الإمارات»، التي تُعرّف بالأمتعة المتأخرة أو المفقودة، يبقى في الحد الأدنى بنسبة 1.3 حقيبة من كل 1000 حقيبة في مركز دبي، وهو أقل بنحو 30 مرة من بعض مقدمي الخدمة الآخرين.

ويجري إرجاع نحو 91% من الحقائب المتأخرة حتى عالمياً، إلى أصحابها في غضون 72 ساعة، حيث يعتبر هذا المعدل كبيراً أيضاً عالمياً، إذ تتعامل «طيران الإمارات» بشكل رئيس مع الأمتعة الدولية وأمتعة النقل الدولية، لذا غالباً ما يتم نقل الأمتعة في رحلات طويلة ومعقدة تتطلب مستوى أعلى من الاهتمام مقارنة بالسفر الداخلي.