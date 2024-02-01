«دناتا» تمدد شراكتها مع «بربادوس للسياحة»

أعلنت هيئة السياحة الرسمية في بربادوس، «زوروا بربادوس» Visit Barbados، عن تسجيل نمو كبير بنسبة 32% في أعداد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة و«دناتا» في 2023 لاستقطاب مسافرين من المنطقة إلى تلك الدولة الكاريبية.

وقال رئيس «دناتا لخدمات التمثيل»، راخي بوروهيت: «نتطلع من خلال شراكتنا مع الهيئة إلى الترويج للجزيرة كوجهة عالية القيمة ومتطورة».

وستركز الشراكة في عام 2024 على عرض التجارب الرائجة، بما في ذلك برامج السفر لألعاب كأس العالم في الكريكيت، المقررة إقامتها في بربادوس العام الجاري.