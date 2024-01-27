3.7 مليارات درهم مبيعات «ريبورتاج العقارية» خلال 2023

حققت شركة «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60 %. وأوضحت "ريبورتاج" أن زيادة المبيعات يعزز خطط الشركة للتوسع والنمو واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالإمارات والخارج.

وتنظم الشركة، يوما خاصا للمبيعات، في فندق جي دبليو ماريوت دبي، يوم غد الأحد، الموافق 28 يناير الحالي. ويتضمن الحدث عروضا خاصة على أحدث مشاريع الشركة المحلية والدولية. وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 29 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وأكدت ريبورتاج العقارية حرصها على تقديم المزيد من العروض الخاصة والخصومات والتخفيضات بما يتماشى مع تطلعات المشترين والمستثمرين، وهو ما يعزز من مبيعات الشركة بكافة مشاريعها بالإمارات والخارج.

وشاركت ريبورتاج العقارية مؤخرا في معرض الشارقة العقاري - إيكرس 2024 في مركز إكسبو الشارقة، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، خلال الفترة من 17 حتى 20 يناير 2023، حيث استعرضت الشركة الحدث محفظة مشاريعها في الإمارات والخارج، لاسيما مشروع «رويال بارك» في مدينة مصدر بأبوظبي، و«ريبورتاج فيلدج» في دبي، و«سيلفانا» بتركيا، و«مونتي نابوليوني» في مصر، و«فيستا 3» بجزيرة الريم، مع توفير عروض متنوعة، منها خصومات بنسبة تصل إلى 40% عند السداد النقدي «الكاش».