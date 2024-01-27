مبيعات عقارات دبي الأسبوعية تسجل 8.7 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 14.2 مليار درهم.

وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعي الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 4123 مبايعة بقيمة 8.79 مليارات درهم، منها 312 مبايعة لأراض بقيمة 2.95 مليار درهم، و2696 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 5.84 مليارات درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.6 مليارات درهم، منها 87 رهناً لأراض بقيمة 808.88 ملايين درهم، و833 رهناً لفلل وشقق بقيمة 3.79 مليارات درهم، كان أهمها في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 963.79 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 462 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 195هبة بقيمة 850.43 مليون درهم، كان أهمها في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 136.86 مليون درهم، وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 95 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 210.1 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 103.74 ملايين درهم في منطقة «سيح شعيب 2»، ثم مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة سيح الدحل.

وتصدرت منطقة «مدينة هند 4» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 133 مبايعة بقيمة 338.03 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 168.94 مليون درهم، ومبايعة ثالثة في «الحبية الرابعة» بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 500.12 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 177.13 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى، تلتها مبايعتان في منطقة نخلة جميرا، الأولى بقيمة 78.63 مليون درهم، والثانية بقيمة 44 مليون درهم.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 467 مبايعة بقيمة 472.36 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 260 مبايعة بقيمة 503.98 ملايين درهم، وثالثة في منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 234 مبايعة بقيمة 700.51 مليون درهم.