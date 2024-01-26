«دي بي ورلد» تطلق منصة عالمية للتعليم

أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، منصة التعليم العالمية، وهي مورد جديد للطلاب والمعلمين في مجال العلوم والأعمال اللوجستية، كجزء من التزام قيمته 128.5 مليون درهم للمبادرات التعليمية حتى عام 2030.

وأفادت المجموعة في بيان أمس، بأن المنصة تقدم أكثر من 15 مورداً مخصصاً ومجانياً للاستخدام، ودورات تعليمية إلكترونية للطلاب الذين تراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً، وكذلك للمعلمين والموظفين.

وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تركز الموارد على تعزيز المهارات «الخضراء» والنواحي الرقمية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى الأعمال اللوجستية.

وصُممت المنصة لتسهيل فهم قطاع الخدمات اللوجستية، وتسليط الضوء على المهارات الأساسية للنجاح في شركات مثل «موانئ دبي العالمية».

وتتضمن المنصة شروحاً توجيهية ومواد تدريبية، كما تقدم فرصة فريدة للطلاب للحصول على شهادة في عمليات محطات الحاويات «CTO» من مجموعة موانئ دبي العالمية والمعترف بها في القطاع مجاناً، لدعم تطورهم الشخصي والمهني.

وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية، مها القطان: «نؤمن في مجموعة موانئ دبي العالمية بأن التعليم الجيد والتدريب المميّز وفرص العمل تمثل عوامل جوهرية لتشكيل مستقبل أكثر استدامة».

وأضافت: «ستلعب منصتنا التعليمية دوراً في غاية الأهمية في بناء الوعي حول المهارات الخضراء، وفي الوقت نفسه تقوية فهم الطلاب والمعلمين لقطاع الخدمات اللوجستية».