«معرض المطارات» ينطلق في دبي مايو المقبل

تنطلق في دبي، خلال الفترة من 14 ولغاية 16 مايو المقبل، فعاليات الدورة الـ23 من معرض المطارات والفعاليات المتزامنة معه، مثل منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، حيث سيناقش كبار الخبراء والمسؤولين على مستوى العالم، الوضع الحالي والمستقبلي لقطاع الطيران وأمن المطارات، ووضع التوصيات حول التدابير اللازمة لجسر الفجوات، وتعزيز الأنظمة والإجراءات. وسيجمع هذا المعرض كبار موردي ومزودي خدمات المطارات على مستوى العالم، علاوة على قادة الطيران، وصنّاع القرار الإقليميين، وذلك لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات.