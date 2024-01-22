"آي بي تي إنرجي" تستثمر 40 مليون درهم لتوسيع عملياتها في الشارقة

في تأكيد على جاذبية أسواق الإمارة، أعلنت "آي بي تي إنرجي باور للتجارة - ذات المسؤولية المحدودة" الرائدة في قطاع الطاقة والتابعة لـ"آي بي تي إنرجي" التي تأسست في لبنان عام 1970، عن استثمار 40 مليون درهم لتوسيع أعمالها في الشارقة كمرحلة أولى من الاستثمار، وذلك بدعم من "مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر" (استثمر في الشارقة).

ويتمثل هذا التوسع، بتأسيس "آي بي تي إنرجي باور للتجارة" التي تنشط في مجال استيراد وتجارة المنتجات النفطية المكررة والمنتجات البتروكيماوية وزيوت ومواد التشحيم، في خطوة تعكس نمو "آي بي تي إنرجي" وتنامي تأثيرها في المنطقة. وتجسيداً لالتزامها بمشهد الطاقة المزدهر في الشارقة، أعلنت "آي بي تي إنرجي " أن خططها المستقبلية في الإمارة تشمل مضاعفة حجم الاستثمار ليصل إلى 80 مليون درهم بحلول 2025- 2026.

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): "يشكل توسع (أي بي تي إنرجي)، دليلاً على تطور وكفاءة منظومة الأعمال في الشارقة، كما يؤكد مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً مستداماً في قطاع الطاقة".

وأضاف المشرخ: "مستمرون في تقديم الدعم لشركائنا المستثمرين في مختلف القطاعات، وفي بناء الشراكات الاستراتيجية مع قطاعات الأعمال الطموحة التي تستند للابتكار والتطوير بما يخدم مسيرة النمو والتنمية في أسواق الدولة بشكل عام".

وحققت "آي بي تي إنرجي" منجزاً نوعياً بالتحول من شركة للنفط والغاز إلى شركة للطاقة، وتماشياً مع "الأجندة الوطنية الخضراء 2030" في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنشط "آي بي تي إنرجي" في تحقيق التنوع بمجال الطاقة المتجددة، بما يشمل التركيز على الاستدامة، وتقديم الوقود الحيوي، والمكملات الصديقة للبيئة من "توتال إنرجيز" بالإضافة إلى استكشاف الفرص في مجال الوقود النظيف والطاقة الشمسية وشحن المركبات الكهربائية، وغيرها من المجالات.

وأعربت آيا عيسى، المديرة الإقليمية لمجموعة عيسى القابضة والمالكة لـ"آي بي تي إنرجي"، عن سعادتها بالتوسع الإقليمي للشركة انطلاقاً من الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدة بجهود "استثمر في الشارقة" الذي وفر الدعم والتوجيه اللازمين لاستعدادات "آي بي تي إنرجي" للتوسع في الإمارة، كما سلطت الضوء على خطط توسع الشركة في الإمارات، مؤكدة الالتزام بالاستدامة وتقديم المنتجات الصديقة للبيئة واستكشاف الفرص في قطاع الطاقة المتجددة لتنويع نماذج أعمال الشركة.

وأفاد مارون عبد النور، المدير العام لـ"آي بي تي إنرجي"، أن "آي بي تي إنرجي باور للتجارة - ذات المسؤولية المحدودة" سوف يدير عملية التوزيع المحلية، في حين يهدف "آي بي تي إنرجي باور للتجارة"، إلى تعزيز التوسع من خلال اقتناء مرافق التخزين.