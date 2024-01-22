«غرفة عجمان» تحصل على «آيزو الحوكمة المؤسسية»

حصلت غرفة تجارة وصناعة عجمان على «آيزو الحوكمة المؤسسية ـ ISO37000»، ضمن إنجاز يعكس التزام الغرفة بمعايير الجودة والشفافية في إدارة عملياتها وأنظمتها التشغيلية، وتوفير بيئة أعمال مستدامة.

وقالت مدير إدارة الموارد المالية، رئيس فريق الحوكمة في غرفة عجمان، مريم الشحي، إن «تتويج غرفة عجمان بآيزو الحوكمة المؤسسية يتواءم مع هدف الغرفة الاستراتيجي المعني بتصميم وتنفيذ نموذج تشغيلي متكامل، يعزز الحوكمة والمرونة والتشاركية».