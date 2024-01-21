ازدياد السكان والتعدد الثقافي يتيحان دخول منافذ بيع متخصصة إلى سوق التجزئة

قال مستهلكون إن الفترة الأخيرة شهدت انضمام منافذ بيع جديدة من نوعها إلى سوق التجزئة، تتميز بأنها موجهة للمقيمين من جنسيات محددة، وتركز على سلع يكثر استخدامها في دولهم الأم.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذه الفئة الجديدة من منافذ البيع، من النوع الصغير أو المتوسط، وتطرح سلعاً غذائية طازجة من البلد الأم، مع عروض على طائفة واسعة من المنتجات أسبوعياً.

من جانبهما، قال مسؤولان في منفذي بيع إن قطاع تجارة التجزئة في السوق المحلية يشهد نمواً متواصلاً، تزامناً مع زيادة عدد السكان، وتعدد الجنسيات التي تمتاز بعادات استهلاكية واحتياجات غذائية متنوعة، لافتين إلى أن انسيابية عمليات الاستيراد والتجارة في الدولة، سهّلت طرح أغذية ومنتجات طازجة بشكل دوري.

آراء مستهلكين

وأكد المستهلك عمرو صلاح، أن «منافذ البيع الجديدة في أسواق التجزئة موجهة بشكل أساسي للجاليات والمقيمين من جنسيات معينة»، لافتاً إلى أنها «تطرح سلعاً يكثر استخدامها في دول معينة، إضافة إلى علامات تجارية جديدة ومختلفة عن العلامات التجارية المطروحة في منافذ البيع التقليدية الكبرى».

وقال: «بعض هذه المنافذ صغير، ومتوسط في معظمه، فضلاً عن أنه يتميز بطرح سلع غذائية طازجة من البلد الأم، مع عروض على طائفة واسعة من المنتجات بشكل أسبوعي، في وقت يُطرح فيه بعض الأغذية، وتحديداً الطازجة، بأسعار تقل عن منافذ البيع التقليدية بنسب تزيد على 20%، ما حفزني على الاعتماد عليها في تلبية بعض احتياجات الأسرة الأساسية، خصوصاً الغذائية».

واتفق المستهلك باسم بركات مع صلاح في أن بعض هذه المنافذ، ومعظمه من الفئة المتوسطة، يطرح تخفيضات على عدد كبير من المنتجات أسبوعياً، وبأسعار تقل عن المعروض في منافذ البيع التقليدية بنسب تزيد على 20%.

من جانبها، أكدت المستهلكة البي إيرون، وهي مقيمة من جنسية آسيوية، أنها تتسوق أحياناً من منافذ البيع الجديدة، نظراً لوجود عدد كبير من السلع من بلدها الأم، خصوصاً الغذائية، مع طرح تخفيضات مستمرة، ما دفعها للاعتماد عليها في تلبية احتياجاتها العائلية، لاسيما الغذائية منها.

نمو متواصل

إلى ذلك، قال المسؤول في منفذ بيع متخصص، سمير عبدالكريم، إن «قطاع تجارة التجزئة في السوق المحلية يشهد نمواً متواصلاً، تزامناً مع زيادة عدد السكان، وتعدد الجنسيات التي تمتاز بعادات استهلاكية واحتياجات غذائية متنوعة»، لافتاً إلى ارتفاع مستويات المعيشة، ما دعم بدوره هذا التوجه الجديد.

وأضاف أن «منافذ البيع الجديدة تركز على السلع التي تحظى بإقبال كبير من جاليات أو جنسيات معينة، مع طرح خصومات كبيرة على عدد كبير منها، وتوفير علامات تجارية جديدة»، مبيناً أن «انسيابية عمليات الاستيراد والتجارة في الدولة، سهلت طرح أغذية ومنتجات طازجة بشكل دوري».

وأكد أن «المنافسة في مصلحة المستهلكين، وتشجع منافذ البيع على طرح أفضل ما لديها بأسعار أفضل».

واتفق المسؤول في منفذ بيع كبير، حسن رزق، في أن «تجارة التجزئة تشهد نمواً ملموساً خلال الفترة الراهنة، ما شجع على وجود منافذ بيع أكثر، ومن فئات مختلفة، لتلبية احتياجات السكان الذين يتميزون بالتنوع الثقافي».

واستبعد رزق وجود تأثيرات كبيرة على منافذ البيع التقليدية الكبرى، جراء وجود هذه الفئة من منافذ البيع الموجهة إلى جنسيات معينة، موضحاً أن «منافذ البيع الكبرى تتميز بطرح طائفة واسعة للغاية من السلع بأسعار مختلفة، وتلبي احتياجات مختلف الجنسيات، مع الحرص على طرح تخفيضات موسعة أسبوعياً».

وأكد أن «نسبة كبيرة من منافذ البيع الموجهة للمقيمين من جنسيات معينة، متوسطة، ومعظمها متخصص في السلع الغذائية وعدد من السلع الاستهلاكية، بينما منافذ البيع الكبرى تطرح طائفة واسعة من السلع، بجانب الغذائية والاستهلاكية، مثل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأثاث».

• «منافذ البيع الموجهة للمقيمين من جنسيات معينة، صغيرة ومتوسطة.. وانسيابية عمليات الاستيراد والتجارة في الدولة سهلت طرح أغذية ومنتجات طازجة بشكل دوري».