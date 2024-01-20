" باراماونت" الإماراتية تستثمر 100 مليون درهم للتوسع في عملياتها

تعتزم مجموعة باراماونت، المتخصصة في حلول معدات الخدمات الغذائية في الشرق الأوسط، ومقرها الامارات ضخ 100 مليون درهم استثمارات جديدة للتوسع في الامارات بافتتاح مقر جديد ليكون الرئيسي ومركز المبيعات للمجموعة في المنطقة الصناعية 12 بالشارقة، ومن المقرر أن تحتفل المجموعة، بمرور 35 عامًا على نجاحها خلال حفل الافتتاح، المقرر عقده في 23 يناير 2024.

وقال كي في شمس الدين، المدير العام ومؤسس المجموعة خلال مؤتمر صحفي امس في دبي: "باعتبارنا المؤسس والمالك، فإن نجاح باراماونت على مدار الـ 35 عامًا الماضية هو شهادة على التزامنا الثابت وعملنا الجاد. إن التغييرات التي شهدناها في صناعة معدات الخدمات الغذائية تعزز فقط التزامنا بالابتكار والتميز".

وأضاف : "نقوم حاليًا بتوسيع منشآتنا، ونعمل على ترقية مساحة التخزين والتصنيع لدينا من 150,000 إلى 250,000 قدم مربع. وتشتمل المرحلة الأولى في بركة العوامر بقطر على مركز توزيع جديد ومنشأة تصنيع مع مركز مبيعات، ومن المقرر افتتاحهما في أوائل عام 2024. يشمل توسعنا منافذ بيع بالتجزئة جديدة في كوتشي، والبحرين، والرياض، ورأس الخيمة، مما يعزز تجربة عملائنا من خلال المطابخ التجريبية الحديثة. وتتكامل هذه المنافذ مع صالات العرض الحالية لدينا في الإمارات، وعمان، وقطر، والهند، إلى جانب أكشاك قطع الغيار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا.

وأضاف هشام شمس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "تتضمن رؤيتنا للسنوات العشرين القادمة صناعة ضيافة رائدة، وتمكين جميع القطاعات لتجربة المأكولات العالمية الشهية من خلال بيئات عمل مستدامة وآمنة وصحية للأطعمة والمشروبات، تم تصميمها وبناؤها من قبل شركة باراماونت".

وتابعت عفراء شمس المديرة بالمجموعة: "لا يمكن إنكار تأثير الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في صناعة الأغذية على نطاق واسع. شركة باراماونت في الطليعة، وتستفيد من هذه التقنيات لتعزيز الكفاءة وتلبية المتطلبات المتطورة لعملائنا".

وقال عمار شمس، المدير التنفيذي بالمجموعة: "لقد جلبت التكنولوجيا المتطورة سهولة غير مسبوقة لصناعة الأغذية. وتبقى شركة باراماونت في الطليعة، حيث تتبنى الابتكار لرفع مستوى عروضنا وخدماتنا".

وأضاف عبد الشكور، مدير العمليات: "مقرنا الجديد الذي تبلغ مساحته 4500 قدم مربع، والمجهز بأكثر من 300 موظف متخصص، يعزز التزامنا بتقديم خدمة متميزة. نحن على استعداد لتلبية احتياجات أكثر من 100 عميل B2B يوميًا على مستوى العالم، مما يضمن أفضل الأسعار والأنظمة المحمية وضمانات الخدمة".