بيع 15 وحدة سكنية في نخلة جميرا مقابل 608.7 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي صباح اليوم، تنفيذ 15 صفقة لبيع شقق سكنية في نخلة جميرا بقيمة 608.7 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نفذت الصفقات في نخلة جميرا على مساحة إجمالية 87.76 ألف قدم مربع، بمتوسط سعر 6619 درهما للقدم الواحد.

وتوزعت الصفقة في نخلة جميرا إلى 12 صفقة في مشروع أورلا من أمنيات بقيمة 574.95 مليون درهم، مساحتها 80.674 ألف قدم، كما بيعت شقتين في مشروع إلينغتون بيتش هاوس بقيمة 14.15 مليون درهم، إلى شقة في أوشن هاوس بقيمة 19.58 مليون درهم.

وسجلت المبيعات العقارية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم نحو 1.75 مليار درهم، جراء 524 معاملة وزعت إلى 501 شقة، و13 فيلا، و10 قطع أراضي.