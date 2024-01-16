"طيران الإمارات" تستهدف توظيف 5000 من أطقم الطائرات خلال 2024

قالت "طيران الإمارات"، إنها تستهدف توظيف 5 آلاف من أطقم الطائرات خلال العام الجاري، مع اقتراب الناقلة لاستلام أسطولها الجديد من طائرات الإيرباص A350 في 2023.

وذكرت الناقلة في بيان صحافي أن فرق التوظيف لديها ستنظم خلال العام الجاري أياماً مفتوحة في أكثر من 460 مدينة عبر القارات العالم الست، مشيرة إلى أنها وظفت خلال العام الماضي 8000 آلاف من أفراد طاقم الضيافة، وعقدت اجتماعات توظيف في 353 مدينة حول العالم.