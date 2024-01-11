الإمارات والسعودية تقودان مكاسب البورصات العربية

سجلت البورصات العربية مكاسب قياسية ناهزت الـ493 مليار دولار (1.81 تريليون درهم) في العام الماضي 2023، مع تصدر الأسواق المالية في الإمارات والسعودية الرابحين.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية إلى نحو أربعة تريليونات و558 ملياراً و216 مليوناً و586 ألف دولار في نهاية 2023، مقارنة بنحو أربعة تريليونات و65 ملياراً و559 مليوناً وثلاثة دولارات في نهاية 2022.

ووصلت مكاسب أسواق الإمارات إلى نحو 117.5 مليار دولار، لترتفع رسملتها السوقية من 873.05 مليار دولار في نهاية 2022، وصولاً إلى 990.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2023.

بدورها، ربحت السوق المالية السعودية «تداول» نحو 368.2 مليار دولار، ليرتفع رأسمالها السوقي من 2.633 تريليون دولار في نهاية 2022، إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار مع نهاية العام الماضي.