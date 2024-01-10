تايجر العقارية تطلق "ريد سكوير" في دبي باستثمارات 300 مليون درهم

أعلنت شركة تايجر العقارية، عن إطلاق مشروع "ريد سكوير" في قرية مثلث جميرا في إمارة دبي، ويعتبر هذا المشروع باكورة مشاريع الشركة في العام 2024. وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع " ريد سكوير" السكني 300 مليون درهم، وهو عبارة عن برج بارتفاع 34 طابقاً ويضم عدد 836 من الوحدات السكنية.

ويتميز المشروع بالخدمات الترفيهية المتنوعة، حيث يضم مسبحاً ومضماراً للمشي، وملعب لكرة السلة ونادي رياضي ومنطقة مخصصة للعب الأطفال، إلى جانب منطقة خاصة بجلسات الشواء.

وتتنوع الوحدات السكنية في المشروع بين وحدات ستيديو و وحدات 1 غرفة وصالة، غرفتين وصالة، و تبدأ أسعار الوحدات من 495,000 درهم، ومتاح التملك أمام مختلف الجنسيات، مع خطة دفع ميسرة تمتد على مدار 5 سنوات.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية:" مع بداية العام 2024، تطلق شركة تايجر العقارية باكورة مشاريعها الجديدة " ريد سكوير" في إمارة دبي، لتلبي طلب المستثمرين والمستخدمين النهائيين للعقارات، خاصة في ظل وجود طلب كبير على شراء وتملك العقارات في الدولة".

وتابع: "يتوقع أن تستغرق العمليات الانشائية في مشروع "ريد سكوير" مدة 3 سنوات، على أن نبدأ بتسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستثمرين في ديسمبر 2026".

وأعرب الزعبي عن توقعاته أن يواصل القطاع العقاري في العام 2024 نفس الزخم الذي شهده في العام الماضي، حيث شهد طلبا كبيراً على شراء وتملك العقارات من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، جراء ثقتهم بقوة ومتانة القطاع العقاري.