«إعمار للضيافة» تغيّر العلامة التجارية لفندق «العنوان فاونتن فيوز»

أعلنت «مجموعة إعمار للضيافة»، عن تغيير العلامة التجارية لفندق «العنوان فاونتن فيوز»، لتصبح فندق «العنوان دبي مول» بدءاً من الثامن من يناير 2024، في خطوة قالت عنها المجموعة إنها تعكس التزامها بترسيخ مكانتها البارزة في قطاع الضيافة، وتقديم أرقى التجارب وفق أعلى معايير التميز بالتعاون مع علامة «العنوان للفنادق والمنتجعات».

ويتميز الفندق بموقعه في وسط دبي في «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، ويوفر سهولة الوصول إلى مركز تسوق «دبي مول»، و«تشايناتاون دبي مول» التي تم افتتاحها حديثاً، وذلك على طول ممشى مكيّف. ويضم الفندق 193 غرفة و783 شقة فندقية، وستة مطاعم، وعدداً من المنتجعات الصحية الحائزة على جوائز، إلى جانب مركز لياقة بدنية متطور ونادٍ للأطفال وغيرها من المنشآت المميزة، كما يشمل حوض سباحة متماهٍ مع الأفق، ليوفر إطلالاتٍ على «نافورة دبي» وبرج خليفة. كما توفر الوجهة مساحات متعددة الاستخدامات تشمل قاعات الاجتماعات وقاعات الحفلات الواسعة المجهزة جميعها بأحدث المعدات التكنولوجية.

وقال مؤسس شركة إعمار العقارية، محمد العبّار، إن «تغيير تسمية (العنوان فاونتن فيوز) ليصبح فندق (العنوان دبي مول) يتجاوز حدود تغيير الاسم وحده، ليسلّط الضوء على التزام المجموعة بتقديم أعلى معايير الفخامة والتميز. إذ يعكس الفندق بهويته الجديدة التجارب الراقية التي يشتهر بها قطاع الضيافة في دبي، ليقدم لضيوفه تجارب إقامة استثنائية لا مثيل لها».