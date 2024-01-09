20 مليار درهم حجم مخزون الأراضي لدى "بن غاطي" العقارية

أعلنت شركة بن غاطي العقارية، عن التوسع في مخزون أراضيها عبر شراء قطعة أرض جديدة في منطقة الخليج التجاري في دبي بقيمة 365 مليون درهم، في موقع من أهم المواقع الاستراتيجية والتي يحيط بها بعض أبرز معالم الإمارة بما في ذلك القناة المائية ودبي مول وبرج خليفة. وتضاف هذه الأرض الجديدة لأحدث مشاريع بن غاطي الفاخرة في دبي.

وكشفت "بن غاطي"، التي أبرمت شراكات عالمية حديثة مع العلامات التجارية "جاكوب آند كو"، "بوغاتي" و"مرسيديس بنز"، عن الاستمرار في توسعها في مشاريعها الفاخرة في دبي، وسيتم طرح مشروع فاخر جديد بعلامة تجارية متميزة في قلب الإمارة.

وأكدت الشركة أنه تم اختيار الموقع الاستراتيجي للمشروع في منطقة الخليج التجاري التي تُعدّ واحدة من المراكز السكنية والتجارية العصرية في دبي، وشراء الأرض وإضافتها لمخزون الأراضي الجديدة.

وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية، محمد بن غاطي: "تعد عملية شراء الأرض فرصة ذهبية لتصميم وإنشاء مشروع جديد فاخر لعملائنا وتوسعنا كشركة بن غاطي، وسيتم إضافة هذه الأرض التي ننوي تطويرها هذا العام إلى مخزون الأراضي البالغ قيمته الإجمالية حاليا نحو 20 مليار درهم إماراتي".

وأضاف بن غاطي: "نعمل جاهدين في بن غاطي على التخطيط الدقيق لهذه المشاريع القادمة على مدار العام ونحرص على خلق نمط حياة منفرد في كل مشروع جديد سيتم طرحه".

و أكد حرص الشركة على اقتناء أفضل قطع الأراضي القابلة للتطوير في دبي، تمهيدا لإطلاق مشاريع عليها لتلبية الطلب غير المسبوق في السوق.

وقال بن غاطي، إن السوق العقاري في دبي شهد مبيعات قياسية جاوزت 400 مليار درهم في العام الماضي في أعلى مستويات تاريخية، بفضل الطلب الكبير داخل السوق، متوقعًا استمرار الزخم داخل السوق وتسجيل مستويات سعرية جديدة هذا العام.