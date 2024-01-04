مبيعات سوق دبي الحرة تسجل 7.88 مليارات درهم خلال 2023

أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها السنوية سجلت أرقاماً هي الأعلى منذ انطلاقتها، إذ قفزت إلى 7.885 مليارات درهم (2.16 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة وصلت إلى 24.39% بالمقارنة مع العام الماضي، و6.40% بالمقارنة مع فترة ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2019.

وكشفت سوق دبي الحرة أنها أنهت ديسمبر 2023 بمبيعات شهرية قياسية بلغت 807.6 ملايين درهم (221 مليون دولار) بزيادة قدرها 8.37% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، لافتة إلى أنه ارتفاع عززته مبيعات احتفالات الذكرى السنوية الـ40 لتأسيس «السوق» في 20 ديسمبر، والتي شهدت إطلاق السوق عرض تخفيضات 25%، ما قفز بالمبيعات إلى 54.1 مليون درهم (14.8 مليون دولار) في غضون 24 ساعة.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين: «سُعداءٌ بتحقيق الأهداف التي حددناها لمبيعات العام، وبتسجيل مبيعات شهرية (ديسمبر) وسنوية قياسية في عام 2023، وهي نتائج إيجابية توجت احتفالنا بمرور 40 عاماً من النجاح والتألق في قطاع تجزئة السفر». وأضاف: «أشكر سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، على دعمه الدائم لمؤسستنا، كما أشكر فريق عمل السوق والموردين والمتعاملين على إسهاماتهم البارزة في نمونا المستمر ونجاحنا خلال العقود الأربعة الماضية».

ووفقاً لسوق دبي الحرة، فقد بلغ عدد معاملات البيع التي سجلتها السوق خلال عام 2023 ما يزيد على 20 مليون معاملة، بمعدل 55 ألف معاملة يومياً، في وقت بيعت فيه أكثر من 55.2 مليون وحدة سلعية.

وحافظت العطور على صدارتها ضمن قائمة السلع الأربع الأكثر مبيعاً لعام 2023، مسجلة 1.366 مليار درهم (374 مليون دولار)، وشكلت مبيعاتها 17% من إجمالي مبيعات السوق الحرة، تلاها الذهب بمبيعات وصلت إلى 773.506 مليون درهم (212 مليون دولار)، وشكلت 10% من إجمالي إيرادات السوق، بينما حلت السجائر ومنتجات التبغ في المركز الثالث بإجمالي مبيعات 745.694 مليون درهم (204 ملايين دولار) وأسهمت بـ9.5% من إجمالي الإيرادات، في حين جاءت الإلكترونيات في المركز الرابع بعد أن حققت مبيعاتها 628 مليون درهم (172 مليون دولار) وشكلت 8% من مبيعات السوق السنوية.

كما أسهمت مبيعات السوق عبر شبكة الإنترنت بـ2% من إجمالي مبيعات عام 2023، مُسجلة 164 مليون درهم (45 مليون دولار)، في وقت بلغت فيه مبيعات صالات «المغادرون» 7.062 مليارات درهم (1.93 مليار دولار) وأسهمت بـ90% من إجمالي الإيرادات السنوية، ووصل إجمالي مبيعات صالات «القادمون» إلى 612 مليون درهم (168 مليون دولار)، أي ما يعادل 8% من إجمالي المبيعات السنوية.

أما الدول التي شكلت مصدراً رئيساً لمتعاملي سوق دبي الحرة، فقد جاءت الهند في المرتبة الأولى بمبيعات بلغت 973 مليون درهم (266 مليون دولار)، تلتها روسيا بمبيعات 759 مليون درهم (208 ملايين دولار)، والصين بمبيعات 564 مليون درهم (154 مليون دولار)، ثم السعودية 512 مليون درهم (140 مليون دولار)، وحلت المملكة المتحدة في المركز الخامس بمبيعات سجلت 373 مليون درهم (102 مليون دولار).

وأكدت سوق دبي الحرة، مواصلتها وبالتوازي مع نموها المطرد، استقطابها للمواهب وإعادة التوظيف، حيث تجاوز عدد موظفيها 5500 شخص، كما أضافت إلى سجلها 18 جائزة خلال العام الماضي، بما فيها «جائزة أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» للعام الـ22 على التوالي من «جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل مؤسسة تجزئة للعام» من «غلف بزنس»، و«جائزة أفضل سوق حرة للتسوق في العالم» من «غلوبال ترافلر» للمرة الـ17 على التوالي.

بدوره، نال كولم ماكلوكلين «جائزة اللؤلؤة للإنجاز» التي مُنحت لمرة واحدة تقديراً لـ«الإسهامات المميزة في قطاع السفر»، وأُنشئت احتفاءً بالدورة 30 لسوق السفر العربي. كما فاز بجائزة «فرونتير بايونير» الافتتاحية خلال حفل توزيع جوائز فرونتير، الذي استضافته مدينة كان الفرنسية في أكتوبر الماضي.