تحسن قوي في القطاع الخاص الإماراتي خلال ديسمبر

ظلت الاتجاهات الاقتصادية في القطاع غير المنتج للنفط في دولة الإمارات، قوية بشكل استثنائي في نهاية عام 2023، حيث سجل «مؤشر مديري المشتريات» الإماراتي في ديسمبر ثاني أفضل قراءة له منذ أربعة أعوام ونصف العام.

وأدى الارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة إلى توسع ملحوظ في مستويات الإنتاج، حيث علقت الشركات التي شملتها الدراسة على زيادة حجم الطلبات، وتحسن المبيعات.

وبالمثل، كانت توقعات النشاط المستقبلي من بين أقوى التوقعات المسجلة منذ أوائل عام 2020، ما يعزز احتمالات مواصلة التوسع في العام الجاري.

وأشارت تعليقات الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن التفاؤل يعتمد إلى حد كبير على قوة المبيعات.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، زادت الشركات مستويات التوظيف لديها، حيث كانت وتيرة خلق فرص العمل مساوية للمتوسط طويل المدى.

وفي الوقت نفسه، وبعد الإشارة إلى أسرع تراكم لمخزون مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من ست سنوات في شهر نوفمبر، أشارت البيانات الأخيرة إلى اعتدال نمو المخزون في الشهر الأخير من العام، ما يعكس الجهود التي تبذلها بعض الشركات، لتحسين حيازات مستلزمات الإنتاج والكُلف.

وساعد ذلك على تخفيف معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ عام تقريباً.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات»، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.4 نقطة في ديسمبر الماضي من 57 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط، وهي ثاني أعلى قراءة منذ يونيو 2019.

وبشكل عام، لفت المؤشر إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مدفوعاً بالزيادات الكبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأظهر أن الإنتاج الإجمالي ظل قوياً، إذ بلغ المؤشر الفرعي الخاص به 63.9 نقطة في ديسمبر 2023، من دون تغيير عن الشهر السابق، وسط زيادة في الأعمال الجديدة في نهاية العام، وتدفق قوي للمبيعات.

كما قفز المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63 نقطة في ديسمبر من 60.5 في نوفمبر، وظل أعلى بكثير من متوسط ​​السلسلة، لكن معدل النمو كان مدفوعاً بشكل كبير بالطلب المحلي.

وكان الارتفاع الأخير في حجم الطلبات الجديدة، أكد تحقيق أفضل أداء ربع سنوي للمبيعات خلال أربع سنوات ونصف السنة، حيث دعمت ظروف السوق المحلية القوية، زيادة الأعمال الجديدة، والمبيعات الجديدة، على الرغم من وجود أدلة تشير إلى تباطؤ الزخم من الأسواق الخارجية.

وتحسنت توقعات الإنتاج للشهور الـ12 المقبلة في ديسمبر، وكانت من بين أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأربع الماضية.

• «مؤشر مديري المشتريات» يختتم 2023 عند ثاني أعلى مستوى منذ 2019.