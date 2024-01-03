بدء تنفيذ مشروع «إيفا» على ضفاف قناة دبي المائية

بدأ أخيراً بناء مشروع «إيفا» العقاري الجديد الذي أطلقته شركة التطوير العقاري «ريفيلوشن»، في الخليج التجاري على ضفاف قناة دبي المائية.

ويضم المشروع 48 شقة مؤلفة من غرفتين إلى خمس غرف نوم، إضافة إلى شقتي بنتهاوس، حيث يوفر لسكانه مجموعة من المساحات المعيشية متعددة الاستعمالات.

ويتيح مركز التجربة الجديد للزوار التعرّف إلى نمط العيش المبتكر في المشروع.

ويمكن للزوار رؤية الوحدات السكنية المكتملة وتجربتها في شكلها النهائي المصمم وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز. ويأخذ المركز الجديد، الزوار في تجربة افتراضية بانورامية لاستكشاف أبرز مزايا الشقق السكنية للمشروع، والتعرّف إلى مرافقه المميزة، بما في ذلك الردهة والسبا والساونا، والمكتبة والشلالات الخاصة والمسابح والحدائق، إضافة إلى الواجهة المزينة بالأشجار والملاعب والمكاتب ومساحات العمل، ما يضمن للزوار الاستمتاع بتجربة تتيح لهم التعرّف إلى أدق تفاصيل المشروع.

كما يقدم المركز للضيوف تجربة غامرة تتيح لهم اختبار المنازل، باستخدام حواسهم الست، بدء من اللمس وصولاً إلى الرائحة والصوت، ما يضمن لهم خوض تجربة فريدة أثناء استكشاف تفاصيل المشروع.