«حمرية الشارقة» تستقطب شركة أميركية لخدمات الطاقة

أبرمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، اتفاقية مع شركة «هاليبرتون» الأميركية لخدمات الطاقة، التي تعد واحدة من أبرز الشركات الرائدة حول العالم في مجال توفير المنتجات والخدمات النفطية، حيث أعلنت الشركة من خلال الاتفاقية عن زيادة استثماراتها وتوسيع حضورها في الدولة عبر تأسيس منشأة لمعايرة أدوات الحفر المستخدمة في صناعة النفط على مساحة تبلغ نحو مليون قدم مربعة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المنشأة الجديدة لـ«هاليبرتون» التي تعمل في دولة الإمارات منذ نحو 50 عاماً، وتتوزع أعمالها في 70 دولة، تأتي في إطار التزامها بتوسيع وجودها في الدولة والمنطقة من خلال استثماراتها الاستراتيجية، وبالتالي تحقيق العوائد المجزية من الاستثمار في الشارقة التي رسخت مكانتها وأهميتها وجهة استثمارية واقتصادية إقليمية مفضلة.