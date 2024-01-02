«الاتحاد للطيران» تستقبل 2024 بوجهات جديدة إلى الهند

أطلقت «الاتحاد للطيران»، مع بداية العام الجديد خدمتين جديدتين على شبكة وجهاتها، حيث أعلنت الناقلة عن بدء رحلاتها اليومية، أمس، من أبوظبي إلى كوزيكود، وتيروفانانتابورام في إقليم كيرالا بالهند.

وترفع هذه الخدمات المباشرة عدد المحطات التي تسّيرها «الاتحاد للطيران» إلى الهند إلى 10 وجهات، ما يؤكد التزام الناقلة بتوفير وصول سهل إلى شبكتها العالمية المتنامية للمسافرين من وإلى شبه القارة الهندية.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أنطوالدو نيفيس: «لقد أنشأنا مجموعة رائعة من الرحلات المباشرة بين الهند وأبوظبي، ما يوفر للعملاء وصولاً أسهل إلى شبكتنا المتنامية دون الحاجة إلى عبور أحد مطارات الهند الرئيسة».