السياحة والطيران والتجزئة في الإمارات.. نشاط استثنائي وزخم في 2024

تشهد قطاعات اقتصادية رئيسة في الدولة، نشاطاً استثنائياً مع بداية العام الجديد 2024، خصوصاً القطاع السياحي والفندقي والسفر والطيران والتجزئة التي تعد من القطاعات الرئيسة الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني.

ويعزز النشاط الكبير في تلك القطاعات الحيوية، زيادة إسهامها في نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، باعتبارها مساهماً رئيساً في التنويع الاقتصادي المستدام للـ50 عاماً المقبلة، لاسيما بعد تحقيقها قفزات نوعية ومعدلات نمو قياسية، أكدت ريادة الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية الرئيسة المتعلقة بالسفر والطيران والفندقة.

القطاع السياحي

استمر القطاع السياحي بالدولة في نشاطه المعهود ونموه المستمر مع انطلاق العام الجديد، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما يرسخ مكانة الدولة وجهةً سياحية رائدة عالمياً.

واجتذبت احتفالات الإمارات بالعام الجديد مئات الآلاف من الزوار والسياح للاستمتاع بالعروض المذهلة والفعاليات الاستثنائية المتنوعة، وعروض الضوء والليزر والألعاب النارية، إضافة إلى التجارب الترفيهية والثقافية المُلهمة التي جمعت العائلات والأصدقاء، وهو ما يعزز من نشاط القطاع السياحي، ويدفعه نحو مزيد من النمو والتطور.

وتعد دولة الإمارات من أكثر دول العالم استقطاباً للزوار والسياح من حول العالم لقضاء العطلات، وذلك بفضل ثراء خياراتها السياحية والترفيهية، وأيضاً استضافتها أشهر العلامات الفندقية والتجارية العالمية، وأكبر مراكز التسوق والترفيه إلى جانب الأسواق التقليدية والشعبية، وجدارة المنتج السياحي والمعالم السياحية الأيقونية، والبنية التحتية عالية المستوى.

ويترقب القطاع السياحي في الدولة مزيداً من النشاط بعد أن سجل مستويات قياسية في العام الماضي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، ويدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، بالإضافة إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي بحلول العقد المقبل.

القطاع الفندقي

يسجل القطاع الفندقي في الدولة مستويات إشغال قياسية بالتزامن مع الاحتفالات بالسنة الجديدة في أجواء ترفيهية عالمية، تشهد استقطاب الزوار من شتى أنحاء العالم، لتواصل بذلك تعزيز جاذبيتها السياحية، وزيادة عوائدها وإيراداتها.

وارتفعت معدلات الإشغالات في فنادق ومنتجعات الدولة إلى مستويات قياسية، لاسيما المطلة على الواجهات البحرية أو الواقعة بالقرب من مناطق الاحتفالات الرئيسة والمهرجانات، مثل مهرجان الشيخ زايد ومهرجان أم الإمارات في أبوظبي ومنطقة برج خليفة في دبي، وذلك رغبة من النزلاء في الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية مع قدوم السنة الجديدة.

وأسهم تنوع الخيارات التي يقدمها القطاع الفندقي في الدولة في زيادة النشاط والزخم خلال الفترة الراهنة، لاسيما مع تنوّع خيارات الفنادق بمختلف فئاتها وتصنيفاتها، وتنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية التي توفر تجارب سياحية فريدة، الأمر الذي يتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية، ويلبي احتياجات السياح والزوار والنزلاء من المستويات كافة.

وكشفت «ويغو»، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، أن عمليات الحجز لرحلات الطيران والإقامات الفندقية إلى دولة الإمارات، سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 15% خلال شهر ديسمبر الماضي، وبلغت مدة الإقامة سبعة أيام بالنسبة للرحلات المحجوزة، وتصدرت العائلات النسبة الأعلى من الحجوزات، ثم الأزواج، ثم الأفراد، فيما توزعت الحجوزات الفندقية إلى 75% من الخارج، و25% من السوق المحلية.

قطاع التجزئة

تمتلئ مراكز التسوق في مختلف إمارات الدولة بالزوار والمتسوقين خلال موسم العطلات الحالي، وسط توقعات باستمرار هذا النشاط الملحوظ بالتزامن مع عروض تنزيلات طرحتها محال التجزئة دفعت المستهلكين إلى تكثيف عمليات الشراء، وتعزيز نمو الحركة التجارية بشكل كبير مقارنة بالأيام العادية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجزئة، فضلاً عن دورها الحيوي في دعم جهود تنويع الاقتصاد.

ويشهد قطاع التجزئة في الدولة، حراكاً كبيراً خلال موسم العطلات الحالي وسط نمو قوي في معدلات المبيعات وأعداد الزوار خلال العام الجاري، حيث بدأ النشاط مع قطاع الأغذية والمشروبات، ثم امتد إلى قطاعات أخرى مثل الذهب والهواتف والملابس والعطور، وأيضاً قطاع التجزئة الإلكتروني مع إقبال المستهلكين على شراء الهدايا بمناسبة العام الجديد.

الناقلات الوطنية

تشهد مطارات الدولة والناقلات الوطنية زيادة ملحوظة في معدلات حركة الطيران وتدفق المسافرين، خلال فترة الاحتفالات بالعام الجديد، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية مفضلة للسياحة والترفيه.

وتوقع مطار دبي الدولي استقبال نحو 4.4 ملايين مسافر خلال الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر الماضي، وبمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 258 ألف مسافر من دبي وإليها، فيما توقع مطار أبوظبي الدولي استقبال أكثر من 22 مليون مسافر في 2023، ونحو 2.29 مليون مسافر خلال شهر ديسمبر فقط، مع تزايد أعداد المسافرين خلال الموسم الشتوي، ووجود العديد من الفعاليات الكبرى.

ووصل عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية مع نهاية عام 2023، إلى نحو 586 وجهة حول العالم، بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن، بعدما واصلت الناقلات، توسيع وجهاتها أمام المسافرين.

• رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم وجذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم بحلول العقد المقبل.