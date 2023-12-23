«سالك» تنوع مصادر دخلها بإدارة مواقف «دبي مول»

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تعاونها مع شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق، لإطلاق نظام إدارة مواقف فعّال وسلس في «دبي مول».

ووفقاً لشروط الاتفاقية، سيتم تفعيل تقنية «سالك» لتمكين زوار «دبي مول» من تجربة مواقف خالية من الحواجز، حيث سيتم تحصيل الرسوم بشكل آلي دون تذاكر عن طريق استخدام نظام التعرف التلقائي إلى لوحات المركبات، وخصم الرسوم من حسابات الزوار وفقاً لقواعد العمل المحددة من قبل «إعمار لإدارة مراكز التسوّق».

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه من المقرر إطلاق الخدمة بحلول الربع الثالث من العام المقبل، وسيمكن تحديد إيرادات «سالك» المتوقعة بعد انتهاء شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق من وضع قواعد العمل لهذا المشروع.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة سالك، إبراهيم سلطان الحداد، إن «هذا المشروع مهم لاستراتيجية الشركة في تقديم الحلول المستدامة والذكية للتنقل لسائقي المركبات في دبي، فضلاً عن هدفنا في تنويع مصادر الدخل».

وأضاف: «لدى (سالك) الإمكانات المتطورة لتوفير تجربة سلسة ومريحة للمتعاملين، حيث يتيح النظام ميزة الاستغناء عن البوابات أو الحواجز في مواقف (دبي مول)، بما يساعد في تقليل الازدحام وتسهيل حركة المرور للمتعاملين».

من جهته، قال عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، المدير العام لمؤسسة إعمار الخيرية، أحمد المطروشي: «سعداء بالإعلان عن تعاوننا مع شركة سالك، التي تمتلك القدرة على توفير زيارة سلسة لزوار (دبي مول)، أكثر مركز التسوق استقطاباً للزوّار في العالم، كما يسعدنا أن نجعل خدمة مواقف السيارات أكثر سهولة وسلاسة مع إدخال حلول وخبرة (سالك) في مجال النقل».

يشار إلى أن شركة سالك تتطلع إلى التوسع في مجال أنظمة مواقف السيارات الخاصة في دبي، التي يقدر عددها بأكثر من 50 ألف موقف، حيث تمتلك الشركة فرصة قوية للتوسع في مجال المواقف الخاصة المدفوعة واستكشاف خيارات النمو المتاحة في هذا المجال من خلال تقديم نظام تحكم سلس للدخول إلى المواقف السكنية والتجارية (مثل الشركات والمولات) عن طريق استخدام منصة «سالك» لتحصيل الرسوم عبر التطبيق ورقم اللوحة، وهما جزء أساسي من نموذج عمل الشركة.