«الإمارات للشحن الجوي» تواصل تفوقها وتنقل 1.18 مليون طن منذ بداية 2023

أكدت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لأكبر ناقلة دولية في العالم، أنها تختتم عاماً من النمو والاستثمار في عملياتها الحالية والمستقبلية. وأوضحت الشركة أنها حققت قفزات كبيرة نحو خطط النمو الاستراتيجية طويلة المدى، لمضاعفة قدراتها في العقد المقبل، وتعزيز مكانتها في مجال الخدمات اللوجستية الجوية العالمية.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن الجوي، نبيل سلطان: «كان 2023 عاماً محورياً للإمارات للشحن الجوي. وعلى الرغم من التقلبات المستمرة في الشحن الجوي، فإن الاتجاهات على المدى الطويل تشير إلى أن الصناعة تنمو بمعدلات تراوح بين 3 و5% على أساس سنوي، إلا أن (الإمارات للشحن الجوي) تواصل تفوقها على معدلات نمو السوق، حيث نقلت أكثر من مليون و183 ألف طن بين يناير ومنتصف ديسمبر 2023، بنمو قوي نسبته 7%، مقارنة بالعام الماضي».

وأضاف: «في ما يتعلق بالمستقبل، فإننا في وضع جيد يتيح لنا توسيع نطاق العمليات في عام 2024، ومواصلة نمونا الاستراتيجي لضمان قيادة الصناعة وتوفير حلول سريعة وموثوق بها ومرنة وفعالة».

توسيع الأسطول

وأفادت «الإمارات للشحن الجوي» أنه تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، فإنها تواصل العمل على تعزيز مكانة دبي كأكبر مركز لوجستي في العالم، وتوسيع أسطولها وشبكتها.

ولفتت إلى أنها استأجرت في الربع الأول، طائرتي «بوينغ 747-400F»، ما وفّر لها طاقة شحن إضافية وقدرة على الاستجابة الفورية للطلب المرتفع من المتعاملين. وانضمت هاتان الطائرتان إلى أسطول الشركة المكوّن من 11 طائرة شحن من طراز «بوينغ 777F»، و251 طائرة ركاب.

وبحسب «الإمارات للشحن الجوي»، فإن هناك مزيداً من التوسعات، إذ ستنضم إلى الأسطول خلال عام 2024 أربع طائرات جديدة من طراز «بوينغ 777-200F»، وطائرة خامسة من الطراز ذاته في عام 2025، في وقت يتضمن فيه دفتر سجل طلبيات «طيران الإمارات» 310 طائرات ركاب عريضة البدن، سيتواصل تسلّمها وتوفير طاقة شحن جديدة حتى عام 2035.

وإضافة إلى شبكة خطوطها العالمية، وسّعت «الإمارات للشحن الجوي» نطاق وصولها إلى كندا وأميركا الشمالية، من خلال تعاون استراتيجي مع «إير كندا للشحن».

منتجات متطورة

وذكرت «الإمارات للشحن الجوي» أنها عززت في مايو الماضي، محفظة منتجاتها متعددة القطاعات، مع إطلاق منتجين جديدين ضمن قطاع علوم الحياة والرعاية الصحية.

ويعد «الإمارات فايتال» Emirates Vital منتجاً متخصصاً مصمماً لنقل التجارب السريرية والعلاجات الخلوية والجينية والعينات البشرية، بينما يتيح منتج «الإمارات للأجهزة الطبية» Emirates Medical Devises نقل كل شيء، بدءاً من أجهزة تنظيم ضربات القلب إلى أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. وكشفت «الإمارات للشحن الجوي» أنها نقلت نحو 1000 طن من البضائع شديدة الحساسية، باستخدام هذين المنتجين فقط منذ إطلاقهما حتى اليوم.

كما وسّعت «الإمارات للشحن الجوي» نطاق منتج «إيميريتس ديليفرز» ليغطي الكويت، ويقدم خدمة توصيل المشتريات عبر الإنترنت من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى أبواب المتعاملين.

الاستراتيجية الرقمية

وأكدت «الإمارات للشحن الجوي» أنها ساعدت طوال عام 2023، في تشكيل المشهد الرقمي لعمليات الشحن، فإضافة إلى منصتها للحجز عبر الإنترنت على «e-SkyCargo»، أصبحت سعة الناقلة متاحة الآن في سوقين من أكبر الأسواق الرقمية: «CargoAi»، و«WebCargo»، ولديها خطط لتوسيع بصمتها الرقمية في أوائل عام 2024.

كما أصبحت «الإمارات للشحن الجوي» متاحة على محرك الحجز الداخلي لشركة Kuehne+Nagel التي تُعدّ واحدة من شركات الخدمات اللوجستية الرائدة في العالم.

جهود إنسانية

ولفتت «الإمارات للشحن الجوي» إلى دورها في المهام الإنسانية، حيث أنشأت الناقلة في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت سورية وتركيا في فبراير 2023، وبالتعاون مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، جسراً جوياً إلى إسطنبول.