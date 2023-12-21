دناتا للتموين والتجزئة ترتقي بصناعة الطيران الإقليمية في أستراليا

عقدت «دناتا للتموين والتجزئة»، الشركة الأسترالية الرائدة في التموين الجوي، اجتماعاً أمس، مع سلطات مطار «صنشاين كوست MCY» لمناقشة تطوير صناعة الطيران المحلية، ودعم الشركات والمجتمعات في المنطقة. ويأتي الاجتماع عقب إطلاق «دناتا» أول منشأة للتموين في مطار «صنشاين كوست» في يناير الماضي، بعد شراكتها مع «بونزا»، أحدث الناقلات الجوية الأسترالية. وأنشئ المرفق الجديد بجهود تعاونية لتقديم خدمات تموين وتجزئة عالية الجودة للناقلات الجوية المحلية. ومنذ إطلاقها، قامت الشركة المزودة لخدمات التموين بتحميل 250 ألف منتج للبيع بالتجزئة، ما وفّر رحلات ممتعة لأكثر من 500 ألف مسافر على 3700 رحلة للناقلة.

وعمل خبراء التجزئة في «دناتا» بالاشتراك مع فريق «بونزا» لاختيار وتطوير مجموعة واسعة من المنتجات الأسترالية الصنع، بما في ذلك وجبات ومشروبات ووجبات خفيفة عالية الجودة، ما يوفّر للناقلة نهجاً جديداً للتجربة على الطائرة، وزيادة الإيرادات الإضافية إلى أقصى حد. واستثمرت «دناتا» حتى الآن أكثر من مليون دولار أسترالي في منتجات مصدرها موردون محليون، بمن فيهم موردون في «صنشاين كوست». وأسهم هذا الاستثمار المباشر في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز إيجاد فرص عمل، والتوسع الشامل للشركات في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دناتا للتموين والتجزئة في أستراليا، هيرانجان ألويسيوس: «نحن ملتزمون كشركة أسترالية رائدة في تموين الطائرات، بأداء دورنا في تنمية وتطوير صناعة الطيران في (صنشاين كوست). وسنواصل الاستثمار والعمل عبر شراكتنا مع المطار لضمان تجربة ذات مستوى عالمي للمسافرين على كل رحلة. كما سنكرس جهودنا لدعم الشركات المحلية، ودعم المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة».