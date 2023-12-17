150 ألف درهم منحاً مالية للفائزين في «برنامج ريادة الأعمال البيئية»

أعلن «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع)، أسماء الفرق الثلاثة الفائزة في «برنامج ريادة الأعمال البيئية»، الذي يحتفي بالحلول المبتكرة والمستدامة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والزراعة، وضمت كلاً من «إيكوسات» (EcoSat)، و«غولدن جوتري» (Golden JoTree)، و«عين من تيار» (AIN by TYAR). ويأتي البرنامج بالتعاون مع مدينة إكسبو دبي، وتنظمه مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، تحت محور «المجتمعات الخضراء»، ضمن مبادرة «التعليم الأخضر» في دولة الإمارات.

واستقبل البرنامج الذي انطلق في أكتوبر الماضي أكثر من 10 آلاف طلب مشاركة من جميع أنحاء المنطقة والعالم. وحصلت الفرق الثلاث الفائزة على منح مالية قدرها 150 ألف درهم، بمعدل 50 ألف درهم لكل فريق، إذ يتيح لهم هذا الدعم تطوير أفكارهم واستعدادهم لدخول السوق، كما تسهم الجوائز في دعم هذه الفرق خلال المرحلة النهائية من البرنامج وهي مرحلة «التسريع»، إذ يعمل «شراع» والخبراء المعتمدون لديه على إثراء الأفكار المبتكرة للمشاركين على مدار 16 أسبوعاً.

وحول النتائج الناجحة للمشروع، قالت المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، نجلاء المدفع: «من خلال (برنامج ريادة الأعمال البيئية) نقدم حلولاً لبناء مستقبل يتناغم فيه الابتكار مع الاستدامة، وأسهمنا بتعزيز المشهد الريادي في إمارة الشارقة، ونحن في (شراع) ملتزمون بتحفيز منظومة حيوية تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتشجيع الممارسات المستدامة في الأعمال».