قنوات «كهرباء دبي» الرقمية تحقق نتائج عالمية في الاستدامة

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي، التزامها التام تجاه أهداف الاستدامة العالمية من خلال المنظومة المتكاملة لعملياتها، ونجاحها الريادي في التحول الرقمي، لاسيما في مجال خدمات المتعاملين؛ حيث سجلت نسبة عالمية في التبني الرقمي، تجاوزت 99% خلال العام الجاري.

وتمتلك الهيئة، منظومة متكاملة من القنوات الرقمية، التي يتم تصنيفها «خضراء» بما في ذلك موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي، وأنظمة مركز رعاية المتعاملين؛ حيث تعمل جميعها من خلال مراكز بيانات خضراء، تعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة.

كما تعتزم إطلاق خاصية جديدة، لتمكين المتعاملين من استخدام قنواتها الرقمية بخاصية البصمة الكربونية المنخفضة، وبالتالي تمكينهم من المحافظة على الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستدامة من خلال هذه الخاصية التي تساعدهم على استهلاك مستويات أقل من الطاقة عند استخدام أجهزتهم، وخدمات الهيئة الرقمية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحرص على تعزيز الاستدامة في عملياتنا التشغيلية كافة، وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات، نكثف جهودنا، لتعزيز تميز وريادة الهيئة في مسيرة التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التقنية؛ لمواصلة توفير خدمات مبتكرة واستباقية، لزيادة الكفاءة والفاعلية والإنتاجية، إضافة إلى حماية البيئة، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة، انطلاقاً من رؤية الهيئة مؤسسةً رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة وملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وأسهم التحول الرقمي في الهيئة منذ عام 2017 وحتى نهاية نوفمبر 2023، في تحقيق وفورات مالية للمتعاملين وللهيئة، تجاوزت 2.8 مليار درهم، كما أسهم في تفادي أكثر من 230 ألف طن من الانبعاثات الكربونية، بما يعادل زراعة 260 ألف شجرة».