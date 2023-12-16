«إينوك» تسرّع التحول الرقمي المستدام لعملياتها

أعلنت مجموعة «إينوك»، تسريع وتيرة التحول الرقمي المستدام لعملياتها التشغيلية، وذلك بالتعاون مع «ساب»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال برمجيات تطبيقات المؤسسات، ومركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابع لمجموعة «ديوا الرقمية».

وأفادت «إينوك» في بيان، أمس، بأنها تهدف إلى الارتقاء بالحلول السحابية في المجموعة إلى حزمة حلول تحويل الأعمال الشاملة (RISE with SAP) لضمان الرقمنة المستدامة، مشيرة إلى استضافة هذه المبادرة التحويلية في مركز البيانات الأخضر الخاص بـ«مورو»، ما يعد خطوة تتيح للمجموعة تسريع رحلتها السحابية.