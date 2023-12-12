مؤتمر يستكشف الفرص الاستثمارية بين مقاطعة شاندونغ الصينية ودبي

استضافت غرف دبي أخيراً «مؤتمر التعاون الاقتصادي الصيني ـ الإماراتي»، لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين مقاطعة شاندونغ وإمارة دبي، في وقت شهد فيه المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة.

وجاء تنظيم المؤتمر بالتعاون مع دائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ الصينية، وبدعم من مركز الابتكار الصيني والقنصلية الصينية في دبي، وحضره أكثر من 350 مشاركاً، من بينهم 80 مشاركاً من مقاطعة شاندونغ، في مقدمتهم نائب حاكم مقاطعة شاندونغ، سونغ جونجي.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تعتبر الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، مع علاقات تاريخية تمتد لعقود طويلة، وفرص واعدة لاستمرار نمو التعاون الاقتصادي».

وأضاف: «يشكل المؤتمر خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال في شاندونغ ودبي، وهو يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة. كما يدعم التزام الغرف بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم».

وشكّل المؤتمر منصة مهمة للتبادل المعرفي والثقافي، وتوقيع الاتفاقيات التجارية بين شاندونغ ودبي. وشهد عرضاً تقديمياً بلغة الماندرين الصينية حول مزايا الاستثمار في دبي، قدمته غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي.

كما تم على هامش المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، حيث وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع دائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، لتعزيز التعاون في مجالات الأعمال والأنشطة التجارية، كما وقعت المنطقة الحرة في جبل علي مذكرة تفاهم مع جمعية شاندونغ للأخشاب والمنتجات الخشبية، ووقع مركز الابتكار الصيني في دبي أيضاً مذكرة تفاهم مع مكتب مجموعة يانتاي لتشجيع الاستثمارات واستقطاب المواهب، ووقعت «مجموعة شاندونغ للموانئ» (غرب آسيا) وشركة «تشينغداو شينينغ وانكسينغ للمواد الجديدة» على خطاب نوايا لتوسيع أعمالهما في السوق الإماراتية عبر بوابة دبي.

وشهد المؤتمر أيضاً افتتاح شركة «هايسنس»، التي تتخذ من مقاطعة شاندونغ مقراً لها، لمركزها الجديد للأبحاث والتطوير في مدينة دبي للإنترنت. واستعرضت الشركة الصينية متعددة الجنسيات لتصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية أحدث منتجاتها في مركز الابتكار الصيني.

وفي نهاية المؤتمر، قام الحضور بجولة في المركز، واطلعوا على عرض تفاعلي شيق للمنتجات والتقنيات المصنوعة في مقاطعة شاندونغ.