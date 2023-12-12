«IPS للعقار» يستعرض الفرص الاستثمارية في دبي

يستعد معرض «IPS» للعقار لتنظيم فعاليات دورته الـ20 لعام 2024، بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024. ويعد المعرض منصة استثنائية لعرض العقارات في الشرق الأوسط أمام الأسواق المحلية والعالمية.

وفي هذا الإطار، تواصل إمارة دبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية، فبحسب الخبراء، شهد سوق العقارات في دبي نمواً متزايداً منذ بداية عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال 2024. ومن المقرر أن يسلط المعرض الضوء على ازدهار القطاع العقاري في دبي، من خلال استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع ومجال الإنشاءات في الدولة أمام الزوار والمشاركين.