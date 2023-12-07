«المركزي»: 3.95 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي نهاية سبتمبر

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري، بنسبة 1.3% إلى 3.952 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.901 تريليونات درهم في أغسطس 2023.

وذكر المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر 2023، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.4% من 1.953 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 1.982 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، نظراً لارتفاع بنسبة 0.7% في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 7.3% في الائتمان الأجنبي.

وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 3.3% و0.2% و3.8% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.

وبحسب المصرف المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 0.7% مرتفعاً من 2.403 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 2.42 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، نتيجة ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8%. وأرجع المصرف المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، بنسبة 9% و1.3% و20.1% على التوالي.

ولفت المركزي إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 0.4% من 595.1 مليار درهم في نهاية أغسطس إلى 597.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، نتيجة الزيادة في العملة المصدرة بنسبة 0.5%، وفي حساب الاحتياطي بنسبة 13.1%، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5.8%.

إلى ذلك، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنحو 37.6% بنهاية سبتمبر الماضي. وأوضحت الإحصاءات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت إلى 583.84 مليار درهم في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 424.3 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل 159.4 مليار درهم.

وازدادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 18.2% أو ما يوازي 90 مليار درهم، مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 349.08 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 44.8% مقارنة بنحو 241.14 مليار درهم في سبتمبر 2022.

وأوضحت إحصاءات «المركزي» أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 65.52 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 3.3% مقارنة بنحو 63.4 مليار درهم في سبتمبر 2022.

وذكر «المركزي» أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

الميزانية تلامس حاجز 640 مليار درهم بنهاية سبتمبر

لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 640 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأوضح «المركزي» في تقرير الميزانية العمومية لشهر سبتمبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32% لتصل إلى 639.57 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 484.63 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل 154.9 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 15.7% أو ما يعادل 87 مليار درهم، مقابل نحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.