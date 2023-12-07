دبي تستضيف 150 سفينة بحرية خلال الموسم الجاري

انطلق موسم الرحلات البحرية 2023-2024، حيث تستقبل دبي خلال هذا الموسم، مجموعة من أهم سفن الرحلات البحرية في ميناء راشد، و«دبي هاربر»، وسط توقعات بأن تستضيف دبي خلاله نحو 150 سفينة بحرية، تأكيداً لمكانتها مقصداً سياحياً عالمياً. وتواكب جمارك دبي هذا النمو المتزايد من الرحلات البحرية بحزمة من الخدمات الجمركية الرائدة الهادفة إلى إسعاد المسافرين، وإثراء تجربتهم السياحية، عبر تسريع الإجراءات الجمركية لترسيخ دبي وجهة رائدة للرحلات والسياحة البحرية.

وحازت الدائرة تصنيف خمس نجوم ضمن أفضل الممارسات العالمية بشأن تفتيش الحقائب، عبر استخدام منظومة تفتيش الحقائب للبواخر السياحية، وتعاملت جمارك دبي خلال الموسم السياحي الفائت 2022-2023، مع 1.8 مليون حقيبة لنحو أكثر من مليون مسافر، حيث تم تبادل الدروع مع ستة أطقم بواخر عملاقة في ميناء راشد، وأربعة أطقم في دبي هاربور.

ومع بدء الموسم الجاري، شاركت جمارك دبي في استقبال الباخرة السياحية «ريزيلاينت لايدي» من «فيرجين فوياج»، للمرة الأولى من قِبل إدارة عمليات المسافرين، وتم تبادل الدروع التذكارية مع قبطان الباخرة السياحية والشركاء الاستراتيجيين.

وقال المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح: «تعمل جمارك دبي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي الاقتصادية، من خلال توفير حزمة من الخدمات الجمركية الذكية والمتطورة المقدمة للتجار والمسافرين، بما يدعم القطاع التجاري والسياحي ويرسخ موقع دبي على مؤشرات التنافسية العالمية»، مؤكداً استعداد الدائرة التام للتعامل مع ذروة المسافرين في موسم الشتاء، حيث يتضاعف أعداد السياح المتدفقين على دبي للاستمتاع بأجوائها الساحرة وفعالياتها وأنشطتها المتنوعة في فصل الشتاء.