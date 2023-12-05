«ريبيوتيشن هاوس» تفتتح في دبي مقراً رئيساً

أعلنت شركة «ريبيوتيشن هاوس» العالمية العاملة في إدارة السمعة عبر الإنترنت (ORM)، عن افتتاح مقرها الرسمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي، واصفة الخطوة بأنها تمثّل لحظة محورية في استراتيجية الشركة للتوسع، وتؤكد على التزام «ريبيوتيشن هاوس» العميق تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشفت الشركة عن منتجها تشيك ريببيوتيشن (Check Reputation)، المصمم لتحويل طريقة إدارة السمعة عبر الإنترنت.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ«ريبيوتيشن هاوس»، ديما راكيتا، عن حماسه لافتتاح المقر الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: «تُعدّ رحلتنا في المنطقة شهادة على تفانينا في تمكين الأفراد والمؤسسات من صياغة روايتهم رقمياً بشكل إيجابي. وأتى اختيارنا لدبي كقاعدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتقدمة للمدينة».

يشار إلى أن «ريبيوتيشن هاوس» هي واحدة من وكالات إدارة السمعة عبر الإنترنت في العالم، ولها مكاتب في دبي وهونغ كونغ وميامي.