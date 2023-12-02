«دبي الدولي» يحتفي بـ «نرى العالم بمنظور مختلف»

تحتفل مطارات دبي بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق برنامج «نرى العالم بمنظور مختلف» قبيل اليوم العالمي لأصحاب الهمم، الموافق للثالث من ديسمبر الجاري.

ونجح البرنامج، الذي يمتد لعامين، وتم تطويره بالتعاون مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، في إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة لإنشاء بيئة أكثر شمولية ضمن مرافق مطار دبي الدولي، وبما ينسجم مع رؤية دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها لتكون بين أكثر المدن الصديقة لأصحاب الهمم على مستوى العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر: «في الوقت الذي نحتفل فيه بنجاح هذا البرنامج الشامل، لا يسعنا إلا أن نشعر بالفخر والتواضع حيال مستوى التأثير والقيمة الإيجابية التي يقدمها هذا البرنامج لضيوفنا المسافرين».