نوفمبر 2023 يسجل ثاني أفضل أداء شهري في تاريخ مبيعات عقارات دبي

حقّق قطاع العقارات في دبي مبيعات قياسية جديدة خلال نوفمبر 2023، مسجلاً ثاني أفضل أداء تاريخي على مستوى الأشهر بعد يوليو الماضي على الإطلاق، وفقاً لرصد أعدته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وارتفعت قيمة مبيعات عقارات الإمارة خلال نوفمبر 2023 وحده، بنسبة 19% إلى 36.7 مليار درهم، مقابل 30.8 مليار درهم في الشهر نفسه من العام الماضي، لتكون بذلك أفضل مبيعات لشهر نوفمبر على الإطلاق، وثاني أعلى رقم شهري في تاريخ عقارات دبي بعد يوليو 2023، الذي سجّل 37.6 مليار درهم.

استمرار الزخم

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيجنتشر دايموند» للعقارات، محمد مهند مناديلي: «تعد تلك الأرقام التاريخية مؤشراً قوياً على استمرار الزخم غير المسبوق والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر العام قبل الماضي، ودليلاً راسخاً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي تتمتع بها سوق دبي العقارية».

وأضاف: «في ضوء البيانات الأخيرة، فإنه من المتوقع أن تكسر المبيعات العقارية في دبي حاجزاً تاريخياً في نهاية العام الجاري، ما سيعد قيمة تاريخية جديدة مدعومة بجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، ومكانتها العالمية بين أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار، بحسب تقديرات الخبراء والمحللين».

أرقام قياسية

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «عقارات دبي دأبت على تسجيل الأرقام القياسية منذ بداية العام الجاري شهراً تلو آخر، فيما تتجه الآن نحو تسجيل قيمة سنوية غير مسبوقة بنهاية العام الجاري».

وأشار الزرعوني إلى أن هذه المبيعات غير المسبوقة تجسد قوة زخم النمو في القطاع العقاري، ليس فقط في مجال العقارات الفاخرة الذي تحتل فيه دبي مركز الصدارة عالمياً، وإنما أيضاً في قطاع العقارات المتوسطة والوحدات التجارية والفندقية.

وذكر الزرعوني أن دبي توفر بيئة تشريعية تراعي حقوق الجميع، فضلاً عن سرعة التقاضي، ما يزيد ثقة المستثمرين ويحفزهم على الإقامة الدائمة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات داخل السوق العقارية، والتي تنظم عمليات تملك العقار أو البيع على الخريطة أو الإيجارات.

طلب قوي

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد» للتطوير العقاري، صالح طباخ: «إن سوق دبي تحافظ على الطلب القوي، نظراً لمتانة الاقتصاد الإماراتي، وتحوّل دبي إلى وجهة رئيسة للاستثمارات، لما تمتلكه دبي من ثقة عالية وما تقدّمه أنظمتها من تسهيلات وضمانات تجعلها المكان الآمن للاستثمارات».

وأفاد طباخ بأن «عقارات دبي على الرغم من ارتفاعها، فإنها ماتزال في نطاق الأسعار المقبولة، إذ على الرغم من ارتفاع قيمة الإقراض وزيادة القيمة الحقيقية لشراء العقار، فإن أسعار عقارات دبي ملائمة، مقارنة مع العقارات في الدول الرئيسة».