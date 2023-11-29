مشروع تجريبي لإدارة البصمة الكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن قيام شركة «إرغوفان» المتخصصة في مجال التكنولوجيا المناخية والمالية، التي استثمر فيها البنك، أخيراً، بإطلاق برنامج تجريبي لنشر حلها المخصص لإدارة الانبعاثات الكربونية «أزلت» بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

وأفاد بيان، أمس، بأنه تم تنفيذ مشروع إثبات المفهوم، مع شركة «إيكوس إلكتريك»، وهي إحدى متعاملي بنك «دينيزبنك»، المملوك بالكامل لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد أثبت الحل المخصص «أزلت» دوره كأداة حيوية ساعدت «إيكوس إلكتريك» في تحديد أبرز مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنفيذ حملات لخفض هذه الانبعاثات بالاستناد إلى البيانات.

ويسلط هذا المشروع التجريبي الناجح الضوء على الإمكانات الكبيرة لحل «أزلت» القائم على مفهوم البرمجيات كخدمة «ساس»، في مساعدة الشركات والشركاء الماليين على اكتساب فهم أفضل لانبعاثاتهم الكربونية والحد منها.

وأعلن «الإمارات دبي الوطني» و«إرغوفان» عن خططهما لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة والحد منها وتعويضها.

وقال كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، فيجاي بينز: «يؤكد طرح حل (أزلت) من (إرغوفان) على التزام البنك بتحفيز مسار التحوّل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا».

وتابع: «يهدف البنك إلى سد الفجوة الرقمية، وتمكين عملائه في المنطقة من تبني ممارسات أكثر استدامة تتماشى مع المستهدفات البيئية العالمية. ومن خلال توفير الموارد الرقمية التي تدعم ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يسعى البنك إلى مساعدة المتعاملين معه على خفض بصمتهم البيئية، ما يسهم في تحقيق الأهداف المناخية الأوسع للبنك، وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة تتمتع برؤية استشرافية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «إرغوفان»، باريش بالات: «يوفر حل (أزلت) من (إرغوفان) وسيلة سهلة الاستخدام لإدارة البصمة الكربونية للشركات على اختلاف أحجامها، وتلبية حاجة القطاع المالي إلى جمع بيانات عالية الجودة بشأن الانبعاثات».

بدوره، قال نائب رئيس «إيكوس إلكتريك»، توناهان أكباش: «يشكّل هذا التعاون لنشر حل (أزلت) من (إرغوفان)، الخطوة الأولى لشركتنا في مجال قياس وإدارة بصمتنا الكربونية كما تعهدنا. وقد أتاح لنا مشروع إثبات مفهوم المنصّة تحديد أبرز مصادر الانبعاثات الكربونية لدينا، واتخاذ تدابير مباشرة لخفضها».

في السياق نفسه، قالت نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة قسم المؤسسات المالية وتنسيق الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في «دينيزبنك»، فيردا بيريل يوزر أوغوز: «حقق تعاوننا مع (إرغوفان) خطوات ملموسة في مسار إزالة الكربون، ويعتبر مشروع إثبات المفهوم الذي تم تنفيذه بالتعاون مع (إيكوس إلكتريك) دليلاً ملموساً على طموحات البنك الأوسع في مجال العمل المناخي».